Pazarlık masası cumartesi kuruluyor

Seçim sürecinde kendisine destek isteyecek olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü güdümündeki HDP'li isimlere ne tür imtiyazlar vereceği merakla bekleniyor. HDP, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası, "Ziyarete bekliyoruz" mesajı vermişti. Kılıçdaroğlu ise CHP'li kurmayların planlamaları yaptığını belirterek, "HDP'nin değerli Eş Genel Başkanlarıyla görüşeceğim" demişti. Seçimleri kazanabilmek için PKK'nın Meclis şubesi HDP ile masaya oturmayı zorunluluk olarak gören Kılıçdaroğlu, kendisinden beklenen adımı cumartesi günü atmaya hazırlanıyor. Saat 13.00'te HDP'li isimlerle bir araya gelecek olan Kılıçdaroğlu, seçimlerde kendisine tam destek isteyecek. 2021 yılında yayımladığı "Tutum Belgesi" ile yerel özerklikten farklı etnik kimliğe kadar pek çok skandal hedefi duyuran HDP'nin ise Kılıçdaroğlu'ndan neler talep edeceği merakla bekleniyor. Kısa süre önce olası HDP görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, "Elbette ziyaret edeceğim. HDP'yi ziyaret etmemde ne sakınca var?" diyerek kendini savunmuştu.