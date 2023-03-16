Selin simgesi Reşat amcadan güzel haber! Kurtuldu! İşte o kare

Şanlıurfa ve Adıyaman'ı dün sağanak yağış sonrası sel felaketi vurdu. Sel felaketinde 15 kişi hayatını kaybetti, 4 kişinin ise arama çalışmaları devam ediyor. Sel felaketinin yaşandığı kentlerden vatandaşlar selin etkisini gösterebilme adına cep telefonlarıyla görüntüler de çekerek sosyal medyadan paylaştı. Kimi vatandaşlar ise ailelerinin selde mahsur kaldığı adres bilgisini paylaşarak yetkililerden yardım da istedi. Birçok kişi bulundukları yerlerden devlet kurumları aracılığıyla tahliye edildi, çalışmalar ise sürüyor.

ELİNİ UZATTI!

Selin simgesi olan Reşat amcanın görüntüsü ise Şanlıurfa'da çekildi. Sele kapılan bir Reşat Ayva, ara sokakta akıntı tarafından sürüklenirken vatandaşların kamera çekimine yakalandı. Bu çekim esnasında görüntüyü çeken vatandaşa selde sürüklenen Ayva'nın elini uzattığı da yansıdı. Videoyu çeken kişi ise elini uzatan Reşat amcayı kurtarmak yerine kamera çekimini sürdürdü. Birçok kişi görüntüyü çekenin yardım etmemesine sosyal medyadan tepki gösterirken, kimileri ise çekimi yapanın selin sürüklediği arabalara yoğunlaştığını ve elini uzatan şahsı görmediğini savundu.

YÜREKLERİ DAĞLADI!

Tüm Türkiye'nin yüreğini dağlayan ve selin simgesi olan selzede Reşat Ayva'nın kurtarılması için dualar edildi ve paylaşımlar yapıldı. Sosyal medyada birçok vatandaş akıntıda sürüklenen Ayva'nın akıbetinin ne olduğunu da merak ederek sosyal medyadan durumunun ne olduğuna dair sorular yöneltti.

SELİN SİMGESİ SELZEDEDEN GÜZEL HABER!

Selin simgesi selzede Ayva'dan ise güzel haber geldi. Selzede Reşat amcanın kurtulduğunu Şanlıurfa'daki yerel televizyon kanalı Kanal Urfa Genel Müdürü Ferhat Özer sosyal medyadan duyurdu. Selden kurtarılan Reşat amcanın fotoğrafını Twitter hesabından paylaşan Özer, "Günün güzel haberiydi. Bu amca suya kapılmıştı ve kurtarıldı" diyerek duyurdu.

SABAH'ın ulaştığı Özer, sele kapılan ve kurtarılan Reşat amcayla ilgili bilgileri de paylaştı. Özer, yaptığı açıklamada "Sosyal medyada yer alan görüntüde sele kapılan Reşat amca tepeden aşağı doğru sürüklenirken caddeye doğru çıkınca sürati kesiliyor. Şanlıurfa'nın müzeler bölgesine doğru geliyor. Yakubiye Mahallesi'ndeki Zeytinlik Otoparkı önünde otoparkçılar ve vatandaşlar kurtarıyor. Kurtardıktan sonra Zeytinlik Otoparkı'nın içerisine almışlar ve o esnada fotoğrafını çekmişler" dedi.

Mimar ve köşe yazarı olan Bahattin Çelik ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kurtarılan selzede Reşat amcanın fotoğraf karesini de paylaşıp "Şanlıurfa da bugün yüreklerimizi dağlayan görüntülerden biri olan Reşat amcamız selde ellerini uzatıp yardım isterken video çekmeye devam edenler umudumuzu kırmıştı. Çok şükür Reşat amcamız kurtulmuş!" ifadelerini kullandı.