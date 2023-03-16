SON DAKİKA | Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

"TÜRK DÜNYASI BİR OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

Yaşadığımız felakette Türk dünyası olarak sergilediğimiz dayanışmayı, birlik ve beraberliği hiçbir zaman unutmayacağız. TDT ülkeleri, felaketin ardından yardım çağrımıza en hızlı cevap veren, en hızlı harekete geçen, acılarımızı en kalbi paylaşan dostlarımızın başında geliyor. Türk dünyası, tasada ve sevinçte bir olduğunu bugün tekrar gösterdi. Bu dayanışmanın deprem yaralarının sarılmasında da devam edeceğine inanıyorum.

"KAYIPLARI TELAFİ ETMEDEN BİZE DİNLENMEK HARAM"

Kayıpları tamamen telafi etmeden, insanlarımızı geleceklerine güvenle bakacağı günlere kavuşturmadan bize dinlenmek haram. Mayıs ayına kadar 100 bin konteyner kurarak yarım milyon depremzedeyi daha iyi şartlarda barınabilecekleri bu alanlara taşıyacağız. el felaketlerinin yeniden kanattığı yaraları sarmak için gece gündüz çalışacak, yıkımları ve zararları tazmin edeceğiz.