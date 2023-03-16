TÜMSİAD, Semerkand Vakfı, Beşir Derneği ve GENÇKON seçimlerde Cumhur İttifakı’nı destekleyecek

TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan; Semerkand Vakfı, Beşir Derneği ve GENÇKON'un temsilcilerinin katıldığı TÜMSİAD Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, seçim sürecine dair açıklamada bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlere değinen Doğan sürekli ve verimli bir şekilde dayanışma içinde olmanın önemini vurguladı.

Birlik ve beraberlik içerisinde olmanın altını çizen Doğan, milli meseleleri güncel ve politik anlaşmazlıkların üzerinde tutan, kendi içindeki ihtilafları Türkiye'ye zarar vermeyecek boyutta çözen milletin ferasetinin, fedakarlığının ve vatanseverliğinin bütün dünyaya örnek olduğunu dile getirdi.

Milletin, afetin yaralarını sarmaya odaklanan, dayanışma ruhunun tesis ettiği huzur ve güven ikliminde 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gideceğini dile getiren Doğan şunları kaydetti:

"Milletimiz yine dünyaya örnek bir tablo sergileyecektir. Son yıllarda dünyada yaşanan koronavirüs pandemisi, Rusya-Ukrayna Savaşı ve küresel enflasyonist ekonomik koşulların ülkemizdeki olumsuz etkilerinin üzerine Türkiye tarihinin en büyük afeti eklendi. Afetzede kardeşlerimizin ihtiyaçlarının karşılanması, kentsel dönüşüm başta olmak üzere gerekli bütün afet tedbirlerinin alınması, ülkemizin daha da büyümesi, zenginleşmesi ve güçlenmesi gerekiyor. Biz bunun için istikrara ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Net hedeflerin hızlıca ve kararlılıkla hayata geçirilebilmesi adına geçtiğimiz kritik dönemin tecrübesini önemsiyoruz. Hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği genel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekliyoruz."