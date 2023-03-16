Türk dünyasından Başkan Erdoğan’a seçim desteği





ALİYEV: "DEĞERLİ KARDEŞİMİN DAHA UZUN YILLAR BÜYÜK KATKILARI OLACAK"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin son 20 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde büyük ve onurlu bir yol kat ettiğini, dünyada söz sahibi olduğunu ve güç merkezine dönüştüğünü vurguladı. Türkiye'nin bugün dünyada sayılan ve saygı gören ülke olduğuna işaret eden Aliyev, "Türkiye'nin askeri gücünü ve savunma sanayi alanındaki büyük başarılarını artık tüm dünya görüyor." dedi.

Türkiye'de istikrarın sürekliliğinin ve ülkenin kalkınmasının tüm Türk dünyası için önemli bir koşul olduğunu belirten Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk dünyasının güçlenmesinde büyük hizmetleri olduğuna dikkati çekti. İlham Aliyev, "Ülkelerimiz arasında kardeşlik temelinde kurulan ilişkilerin daha da güçlenmesinde değerli kardeşimin daha uzun yıllar büyük katkıları olacağına eminim" dedi.