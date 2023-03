Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin TBMM'deki grup toplantısında gündemdeki konulara dair önemli mesajlar verdi. İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bakanlarımız, ekiplerimiz çalışmaları koordine etmekte.Türkiye 6 Şubat sabahına son bir asrın en büyük felaketiyle uyandı. Devlet ve millet olarak haberi alır almaz deprem bölgesine koştuk. Tüm imkânları seferber ettik. Ancak yıkım öylesine büyüktü ki her binaya tek arama-kurtarma personeli göndersek dahi hepsine yetişmek mümkün değildi. Türkiye bu depremde dünyada bugüne kadar görülen en büyük arama-kurtarma ekibini bir araya getirmiştir. Buna rağmen yıkıntılar altında kalan vatandaşlarımız ve yakınları serzenişlerinde sonuna kadar haklıdır. Acılarını yürekten paylaşıyor, kollarımızı ve kalbimizi kendilerine açıyoruz.Bize düşen acıları paylaşmak, maddi kayıpların telafisini yapmaktır. Kabul edemediğimiz şey, oradaki insanların umutlarını baltalamaya çalışmalarıdır. Depremzede vatandaşlarımız da yeni bir gelecek kurma çalışmalarında yanımızda. Bu sevginin hakkını verecek, insanlarımıza mahcup olmayacağız. Bizim daha yapacak çok işimiz var. Bir yandan depremin yaralarını sararken diğer yandan vizyon projelerimizi birer birer hayata geçirerek milletimizi hayallerine, hedeflerine kavuşturuyoruz. Yeter ki birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkalım. Bunu başardığımız müddetçe deprem felaketinin yol açtığı yıkımların üstesinden gelerek, umutları çoğaltarak, ufukları açarak hep beraber Türkiye Yüzyılı'nın inşasını sürdüreceğiz. 6'lı koalisyon toplanıp toplanıp dağılır ve sonuçta Kılıçdaroğlu'na teslim olurken biz icraatlarımızla konuştuk. 14 milyon insanımızın gıda ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak için hızlı ve etkin bir koordinasyon kurduk. Milletimizle birlikte bu süreçte asrın dayanışmasını gösterdi.Türkiye'nin otomobili Togg için ne diyordu? 'Fabrika nerede?'. Muhteşem fabrika yerinde. Togg ön sipariş almaya başlıyor. Yarın (bugün) Türk Devletleri Teşkilatı toplantısını Ankara'da yapıyoruz. Cuma (yarın) Finlandiya Cumhurbaşkanı'yla görüşeceğiz. Cumartesi Çanakkale'deyiz. Pazar da Bandırma Bor Karbür Üretim Tesisi'nin açılışını yapacağız. Deprem bölgesindeki imar ve ihya faaliyetlerini sürdürürken, 500 bin toplu konut, 50 bin işyeri projelerimizin kura çekimleri devam ediyor. Planımızdan, programımızdan sapmaya mahal vermiyoruz. Gençlerimizin heyecanları ve umutları vizyonumuzun, programlarımızın ana taşıyıcısıdır. Hak, hakkaniyet ölçüleri içinde maddi kalkınmayı manevi ruhla teçhiz ederek hedeflerimize ulaşacağız. Ramazan ayının bereket ve feyzinden istifade edeceğimiz gibi 85 milyon insanımızla gönül köprülerini güçlendireceğiz. Durmuyoruz, üretiyoruz, çalışıyoruz. Enerjiden ulaştırmaya her alanda yatırımlarımızı açmak için gün sayıyoruz.Bizkentsel dönüşümden bahsediyoruz, ama muhalefet kendisini rantsal dönüşüm olarak tanımlıyor. Kentsel dönüşüm projelerinin bir kısmının yalan furyasıyla engellendiğini hiçbir zaman unutmayacağız. Bir an önce şehirleri dönüştürmezsek hep beraber o yıkıntıların altında kalabiliriz. 2 hafta önce İstanbul'da uzmanların kıymetli fikirlerini dinledik. Gelişmeleri takip edecek, engelleri aşacağız.Bunların kendilerini kaptırdıkları ihtiras rüzgârları karşısında biz utandık. Masanın altı üstüne geldi. Birilere önce masadan kalktı, sonra her nasılsa tekrar oturdu veya oturtuldu. Bakalım ilerleyen günlerde daha neler görecek, ne tür kepazeliklere şahit olacağız. Altı parti bir araya gelip güya seçim ittifakı kurdular. Amaç neydi, seçim ittifakının gereği olarak cumhurbaşkanı adayını belirlemek. Cumhurbaşkanı adayı dediğiniz kişi millete karşı söyleyecek sözü olan kişidir. Ben bir tane başkan yardımcısı atadığımda 'Nasıl yönetilecek' demişlerdi. Altılı masanın etrafında toplananlara bir şeyler dağıtılacak. Yeteri sayıda başkan yardımcısı olması lazım.Bu asil millet bunları yutmaz, cevabını da 14 Mayıs'ta size verir. Altılı koalisyon aylar boyunca cumhurbaşkanı adayını belirleyemeden toplanır dağılırken, 'Yıpranmasın diye açıklamıyoruz' dediler. Sonunda erken açıklansa pek bir yıpranacak aday çıkardılar. Bu toplantılarda öyle bir kavga çıktı ki demokrasi tarihimizde benzeri yok. İki belediye başkanıyla zar zor adaylarını ilan ettiler.Yıkılanşehirlerimizi 1 yılda ayağa kaldırma sözümüz var. 1 yılda 391 bin konut, toplamda da 650 bin konut yaparak hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz. Van, Bingöl, Elazığ, Malatya, İzmir depremlerinde, Bartın, Kastamonu, Giresun sel felaketlerinde bu konutları sahiplerine veren bir iktidarız. Zemini sağlam yerlerde kuracağız, yerleşim yerlerinin yanında tarihi ve kültürel dokuyu koruma altına alacak şekilde planlama yapıyoruz. Şu anda kazmalar vuruldu, inşaatlar başladı. TOKİ'nin kurumsal birikimi ve inşaat sektörünün kapasitesi konutları yapmaya fazlasıyla yeterli. 20 yılda hizmete sunduğumuz 1 milyon 180 bin toplu konut ve 3.3 milyon kentsel dönüşüm projesi sözümüzü tutacağımızın teminatıdır.kendimizi asla ortada dolaşıp sadece konuşan, ezberlerini, kinleri tekrarlayan deprem turistleriyle kıyaslayamayız. İlk günden beri "Gündemimiz deprem yaralarının sarılması olacak" diyoruz. Birileri bu sözü yanlış anlamış. Biz deprem bölgesine insanlarımızla dertleşmeye, çalışmaları takibe, gereken talimatları vermeye gideriz. Bundan sonra da il ve ilçeleri ziyaret edecek, yapılan her işi yerinde göreceğiz. Deprem bölgesine seçim kampanyası başlatmaya gidenler insanlarımızla aramızdaki muhabbeti, sevgiyi, güven ilişkisini anlayamaz. Siyasi utanmazlığı, siyasi arsızlığı bir kenara bıraktık. Gittiği yerde depremin ilk saatlerinden beri orada çalışan bakanlarımıza, valilerimize, kamu görevlilerimize iftira atmasına ne diyeceğiz? Yarısı yalan, yarısı yanlış bir konuşma depremde canı yanan hangi kardeşimizin yüreğini ferahlatır?Bu zatın (Kılıçdaroğlu) yalanları, kurumların açıklamalarıyla, mahkeme kararlarıyla defalarca yüzüne vuruldu. 'Depremin sorumlusu kim?' diye sorabilecek bir kişiye ne desek boş. Böyle birisinin derdi ne bu ülkedir, ne bu millettir... Biz 1 yılda şehirlerimizi ayağa kaldırmanın peşindeyiz, onun derdi 3-5 firma veya flama. Tek başına bu tablo bile kimin nerede durduğunu, kimin ufku ve çapını göstermeye yeterlidir.BaşkanErdoğan'ın seçim stratejisi belli oldu. Erdoğan, kabinede yer alan bakanları 14 Mayıs'taki seçimlerde milletvekili adayı olarak gösterecek. Grup toplantısı sonrası grup başkanvekilleriyle bir araya gelen Erdoğan, kurmaylarına talimatlar verdi. Erdoğan'ın, 2023 seçimlerinin kritik bir seçim olduğunu belirterek, "Bakanları, büyükşehirlerden milletvekili adayı göstereceğim" dediği öğrenildi. Bu kapsamda Erdoğan'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gibi isimlerin asrın felaketi olarak nitelendirilen depremden en çok etkilenen Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay için milletvekili adayı olarak düşündüğü ileri sürüldü. AK Parti, kamuoyuna "Güçlü isimlerle seçimlere giriyoruz" mesajını verecek. Bu kapsamda kabinede yer alan bazı bakanların milletvekili adayı gösterilmesi durumunda, milletvekili olacak bakanlar dokunulmazlık kazanacak. Erdoğan'ın milletvekillerine "aday olsunlar" talimatını verdiği de öğrenildi. Öte yandan mevcut milletvekillerinden birçoğunun "liste dışı kalacağı" da belirtildi. Erdoğan'ın, "3 dönem kuralının uygulanıp uygulanmayacağına" yönelik soru üzerine "3 dönem kuralını uygulayacağım. Ancak bunun istisnaları da olacak" ifadelerini kullandığı oraya çıktı. Bu arada Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan için AK Parti grubunda imza toplanmaya başlandı. Bugün, Erdoğan'ın adaylığı için grup kararı alınacak.Sonunda "Bay Bay Kemal" birilerinin arkasına saklanmadan er meydanına çıkacak cesareti gösterdi. EYT'yi de çıkardık. Her ne kadar siyaseten emeklilikte bu kanuna gerek yok ise de bu durum kendisine örnek ve teşvik olur diye umuyorum.İnşallah 14 Mayıs'a kadar demokratik şekilde yarışacak, gereken koltuğu kendisine vereceğiz.BAŞKAN Erdoğan, kendisine 'Guzum' diye hitap ettiği için Konya'da 'Guzum Teyze' lakabı takılan Esma Çökmen ile grup toplantısı öncesi hasret giderdi. Esma Çökmen, 2010'da sac böreği yemek için evine davet ettiği Erdoğan'la 13 yıldır sık sık görüşüyor. Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından her özel günde hatırlanan Çökmen, çiftle birlikte çektirdiği fotoğrafı evinin başköşesinde saklıyor.