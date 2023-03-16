Tuzla’da ‘İlk Evim’ kura heyecanı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ eliyle hayata geçirilen "İlk Evim İlk İş Yerim" konut projesinin kura çekiminde sona yaklaşılıyor. İstanbul için 50 bin sosyal konutun kurası Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 16 Mart- 19 Nisan tarihleri arasında noter huzurunda çekilecek. Proje kapsamında Tuzla'ya inşa edilecek 20 bin 920 konutun bugün başlayıp 29 Mart'ta sona erecek kura çekilişi için iki adet çadır da Tuzla Belediyesi ekipleri tarafından Tuzla Marina'ya kuruldu. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Bir kişinin bile canını kaybetmeyeceği gelecek inşası için hep birlikte çalışıyoruz" dedi.