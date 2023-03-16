Yüksek Seçim Kurulunun seçimlere yönelik kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

YSK'nın seçim dönemi basın ve yayın ilkelerine ilişkin kararında; adayların kampanya döneminde Türkçe'nin yanı sıra farklı dil ve lehçelerde propaganda yapabilmesi düzenlendi. Adayların, oy verme gününden önceki 24 saate kadar olan sürede radyo ve televizyonlarda birlikte veya ayrı ayrı açık oturum, röportaj, panel gibi programlara katılarak görüşlerini açıklayabileceği belirtilirken seçim dönemi içinde 'Ulusa Sesleniş', 'Millete Hizmet Yolunda' gibi özel tanıtıcı programların yayınlanamayacağına hükmedildi.



Ayrıca halkın elektronik posta adreslerine ve cep telefonlarına sesli, görüntülü veya yazılı mesaj gönderilemeyecek. Ancak siyasi partiler kendi üyelerine sesli, görüntülü veya yazılı mesajları her zaman gönderebilecek. Oy verme gününden önceki 10 günlük sürede yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir cumhurbaşkanı adayının, siyasi partinin ve bağımsız adayın lehinde veya aleyhinde veya halkın oyunu etkileyecek biçimde yayın ve herhangi bir surette dağıtım yapılamayacak.



İTTİFAK PROTOKOLÜ, 24 MART SAAT 17.00'YE KADAR YSK'YA TESLİM EDİLECEK



Siyasi partilerin gerçekleştireceği seçim ittifaklarına ilişkin kararda; ittifak kararı alan siyasi partilerin, genel başkanların imzalarını içeren ittifak protokolünü, 24 Mart Cuma günü saat 17.00'ye kadar YSK'ya teslim etmesi bildirildi. Buna göre; ittifak yapacak partiler, 7 Nisan Cuma günü saat 17.00'ye kadar ittifak protokolünde değişiklik yapabilecek veya YSK'ya bildirimde bulunarak ittifaktan vazgeçebilecek. İttifaktan vazgeçen siyasi partiler, aynı gün saat 18.00'e kadar YSK tarafından ittifak içerisindeki diğer siyasi partilere bildirilecek. Vazgeçme halinde, seçim ittifakı diğer partiler arasında devam edebilecek. İttifaktan vazgeçmenin bildirilmesini takip eden gün saat 17.00'ye kadar da ittifak protokolü değiştirilebilecek veya vazgeçebilecek. İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partiler, ittifak protokolünde oy pusulasında kullanılacak ittifak unvanını belirleyebilecek. 'Siyasi Partiler Kanunu'na göre kullanılamayacak unvanlar, ittifak adının belirlenmesinde de kullanılamayacak, ittifak unvanı dışında işaret, amblem ve logo belirlenemeyecek. Unvanı olmayan ittifakın birden fazla olması halinde ise bunlar YSK'ya başvuru sırasına göre numaralandırılacak.



12 MAYIS SAAT 24.00'E KADAR SİYASİ REKLAM YAYINLANABİLECEK



Seçim döneminde uygulanacak siyasi reklamlara ilişkin kararda ise medya hizmet sağlayıcılarının, seçim takviminin başlangıç tarihi olan 18 Mart 2023 Cumartesi gününden 12 Mayıs 2023 Cuma günü saat 24.00'e kadar siyasi reklam yayınlayabileceğine hükmedildi. Seçimin 2'nci tura kalması halinde ise cumhurbaşkanı geçici sonuçlarının ilan tarihinden 26 Mayıs 2023 Cuma günü saat 24.00'e kadar siyasi reklam yayınlanabilecek.



Ayrıca medya hizmet sağlayıcıları, siyasi reklam tahsisi yaparken tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygun hizmet sunacak. Bir medya hizmet sağlayıcısında yayınlanacak siyasi reklamların ücreti, siyasi partilere ve adaylara göre değişkenlik gösteremeyecek.