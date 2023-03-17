6’lı koalisyonda yeni kriz! İyi Parti seçim afişlerinde Kılıçdaroğlu’na yer vermedi

7 CUMHURBAŞKANI YARDIMCILI FORMÜL

Akşener, iki belediye başkanı için Cumhurbaşkanı Yardımcılığı teklifinde bulundu.

Masada bir krize daha neden olan teklifin ardından son olarak masadaki diğer liderlere de koltuk dağıtılmasına karar verildi.

Saatler süren toplantının sona ermesiyle parti liderleri açıklama yapmak üzere bina önünde toplanan vatandaşların karşısına çıktı.

Burada, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı resmen ilan edilmiş oldu.