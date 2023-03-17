6’lı koalisyonda yeni kriz! İyi Parti seçim afişlerinde Kılıçdaroğlu’na yer vermedi

6'lı masa'da krizler devam ediyor. Daha önce adaylık krizi nedeniyle masadan kalkan, daha sonra belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifi kabul edilince masaya dönen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den yeni bir hamle geldi.
İYİ PARTİ'NİN AFİŞİNDE KILIÇDAROĞLU YOK
İyi Parti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin reklam alanlarına Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın bulunduğu afişleri astı. 'Tarih Yazacağız' sloganıyla asılan afişlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun olmaması dikkat çekti.
NELER YAŞANDI?
Ortak adayda mutabık kalamayan 6'lı masada, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, masayı adeta dağıttı.
4 günlüğüne masadan ayrılan Akşener, bu süreçte partisinin GİK toplantısının ardından aylarca aynı masaya oturduğu parti liderlerini hedef aldı.
Sert açıklamalarda bulunan Meral Akşener, burada yaptığı konuşmalarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a çağrıda bulundu.
Aday olmaları yönünde iki başkana seslenen Akşener, taraflardan beklediği yanıtı alamadı.
Bunun üzerine Yavaş ve İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek paylaşımları yaptı.
DAĞITTIĞI MASAYA GERİ DÖNDÜ
Ardından 6'lı masa liderleri, adayın resmen ilan edileceği toplantı için Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi.
Toplantı öncesi Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş, Akşener'i ziyaret ederek arabulucuk rolünü üstlendi. Bunun üzerine masayı dağıtan Akşener, toplantıya katılmaya karar verdi.
7 CUMHURBAŞKANI YARDIMCILI FORMÜL
Akşener, iki belediye başkanı için Cumhurbaşkanı Yardımcılığı teklifinde bulundu.
Masada bir krize daha neden olan teklifin ardından son olarak masadaki diğer liderlere de koltuk dağıtılmasına karar verildi.
Saatler süren toplantının sona ermesiyle parti liderleri açıklama yapmak üzere bina önünde toplanan vatandaşların karşısına çıktı.
Burada, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı resmen ilan edilmiş oldu.