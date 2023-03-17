Bakan Akar’dan sınır hattı ve ötesindeki komutanlarla toplantı

"HİÇBİR VATANDAŞIMIZ YALNIZ DEĞİL"

Mehmetçiğin deprem bölgelerinde güvenliğin yanı sıra sağlık, barınma, beslenme ve eğitim faaliyetlerine yoğun katkı sağlamaya devam ettiğini vurgulayan Akar, "Tüm bunlara, Mehmetçiğin tüm emeğine rağmen bazı fitne fesat odakları Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik son derece saygısız bir dille, seviyesiz şekilde söylemlerde bulunuyor. Bunların kim ve ne oldukları belli. Ancak asil milletimizin sağduyu ve feraseti ile vakur duruşu ve bizlere olan desteği bu fitne fesat yuvalarına karşı verilen en anlamlı, en etkin cevaptır." ifadelerini kullandı.

Gerek deprem gerek sel bölgelerinde hayatın normale dönmesine yönelik çalışmalara katkı sağladıklarını dile getiren Akar, "Sel felaketinin vurduğu bölgelerde birliklerimizi sahaya göndermek suretiyle çalışmalara devam ediyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızın tahliyesi için köprüler kurduk, çalışmalar için gerekli malzemelerin hava yoluyla taşınmasına katkı sağladık." dedi.

Tarih boyunca birçok felaketle karşılaşıldığına dikkati çeken Akar, şöyle devam etti:

"Devlet ve millet omuz omuza mücadele ederek, birlik ve beraberliğimizle bu felaketlerin üstesinden geldik. Bugün de karşılaştığımız deprem ve sel felaketlerine karşı yapılması gereken ne varsa birlik ve beraberlik içinde yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Karamsarlık, kötümserlik, ümitsizlik yok. Hiçbir vatandaşımız yalnız değil, devletimiz 85 milyon ile tek yumruk ve tek yürek olarak yaraların sarılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor."

TAHIL KORİDORU

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yaşanan "gıda krizi" riskinin ortadan kaldırılmasına yönelik Türkiye'nin çabalarıyla oluşturulan "tahıl koridoru" uygulamasına yönelik de değerlendirmelerde bulunan Akar, "Süre doluyor. Bunun tekrar benzer, başlangıç şartlarını içerecek şekilde devamı konusunda Rusya ve Ukrayna ile yazışmalarımız, görüşmelerimiz devam ediyor." dedi.

Bölgede ateşkesin sağlanması, akan kanın durması temennisini dile getiren Akar, bu konuda başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgili bakanların görüşmelerini sürdürdüğünü belirtti, istenen sonuca ulaşılmasını temenni etti.

Bakan Akar her sıkıntılı durumda Mehmetçiğin vatandaşın yanında olduğunu, bunun depremler ve sel felaketinde bir kez daha ortaya çıktığını belirterek başta 2'nci Ordu Komutanlığı olmak üzere tüm personeli fedakar ve kahramanca çalışmalarından dolayı kutladı.

Bakan Akar konuşmasının ardından geçmiş olsun dileklerini ilettiği Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ndeki görevlilere tek tek depreme nerede yakalandıklarını ve sonrasında neler yaptıklarını sordu.