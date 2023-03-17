Bakan Kasapoğlu depremzede çiftin nikah şahidi oldu

Kahramanmaraş merkezli depremden ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı öğrenci yurdunda misafir olarak kalan Malatyalı çiftin nikah şahitliğini Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptı.

KALDIKLARI YURTA NİKAH KIYILDI

Malatya'dan giderek GSB Çubuk Kız Öğrenci yurduna yerleşen İlknur ve Suat çifti, kaldıkları yurdun konferans salonunda düzenlenen nikah töreni ile dünya evine girdi. Çiftin nikah şahitliğini Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptı.

DAMAT AKGÜN: "GüZEL GÜNÜMÜZE ŞAHİTLİK ETTİ"

Gelin İlknur Akgün, "Şeref duyduk. Herkesin emeği çoktu üzerimizde. Herkese çok teşekkür ederiz" diye konuşurken, Damat Suat Akgün ise, "Sayın bakanımıza programa katıldığı için çok teşekkür ederiz. Güzel günümüze şahitlik ettiler ve bu ana bizi hazırladılar. Herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah diğer gençlere umut oluruz. Hayallerinizin peşinde koşmaya devam edin. Her şartta mutluluğa ulaşabilirsiniz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, "Depremin ardından Ankara'daki yurdumuzda misafirimiz olan İlknur ve Suat kardeşlerimizin ertelemek zorunda kaldıkları nikah merasimlerine şahitlik ettik.Öğrencilerimizin yuvası GSB Yurtları, zor günlerde de mutlu günlerde de milletimizin hizmetinde" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu,nikâhın ardından çifti ile hatıra fotoğrafı çektirdi.