Bakan Kasapoğlu GSB yurdunda kalan depremzede çiftin nikâh şahidi oldu

Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'da Selahattin Eyyubi Yurdumuzdaydım. Orada bir gün önce doğmuş bir bebeğimiz ile tanıştık. Bir yanda yeni doğan çocuklar, okula başlayan çocuklar ve diğer yanda iki arkadaşımızın mutluluğuna ortak olduk. Her bir yeni ana, her bir yeni güne umutla yaklaşacağız. Biliyorsunuz bu yurtlar bu ülkenin öğrencilerinin mekânı. Ama aynı zamanda zor anlarda bu ülkenin tüm evlatlarının yuvası oldu. Bugünde böylesine özel bir ana ev sahipliği yaptı. İnanıyorum ki tüm güzellikler ve mutluluklar onlarla olsun. Gençler bu ülkenin yarınları olarak daha aydınlık yarınlara yürüsünler" ifadelerini kullandı.