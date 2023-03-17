Rüşvet ve yolsuzluktan tutuklanmıştı! Akşener özel izinle gitti: Cezaevinde 35 dakikalık sır görüşme

NE OLMUŞTU

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, 31 Ocak'ta Gökçeada Belediyesi'ne 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' operasyonu düzenledi. MASAK raporlarına da yansıyan soruşturma dosyasında iddiaya göre Başkan Çetin, kurduğu 11 kişilik rüşvet çarkının koltuğunda oturuyordu. Çetin'in şoföründen özel kalemine, eski hizmetlisinden fen işleri müdürüne kadar birçok kişi adadaki imar yolsuzlukları için kullanılıyordu.



SATIN ALDIRIYORDU

İddiaya göre aralarında İyi Parti Eski İlçe Başkanı Hasan Erdem'in de bulunduğu şebeke, adada kurulan 5 farklı müteahhitlik şirketiyle ortak hareket ediyordu. Yolsuzluk ve rüşvet çarkının tepesinde bulunan Çetin, imar planlaması yaptığı Yenimahalle, Çınarlı ve Kuzu Limanı'nda bulunan 1800 dönüm tarım arazisini ve imar verebileceği yerleri kurdurduğu inşaat şirketleri üzerinden müteahhitlere satın aldırıyordu. Başkanın bir dönem gizli kasası olduğu ileri sürülen E.B. de iddiaya göre şebeke adına arazi toplayan müteahhitler arasında yer alıyordu. E.B. ve diğer inşaat firmaları tarafından satın alınan arsalar, hızlı bir şekilde projelendirilip ruhsat için Belediye İmar Müdürü Seval Duran'ın önüne getiriliyordu. İddiaya göre Duran satışı tamamlanan ve projesi hazırlanmış yerlere hızlı şekilde imar verilmesini sağlıyordu. İmara açılan araziler milyonlarca dolara satılıyor, elde edilen hasılat başkanın talimatıyla şebeke üyeleri arasında paylaştırılıyordu.