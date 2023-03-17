Haberler Gündem Haberleri Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yarın Mısır'da temaslarda bulunacak
Giriş Tarihi: 17.3.2023 13:04 Son Güncelleme: 17.3.2023 13:11

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yarın Mısır'da temaslarda bulunacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri'nin davetine icabetle 18 Mart'ta Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yarın Mısır’da temaslarda bulunacak

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ile Şukri görüşmesinde, Türkiye-Mısır ikili ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Bakan Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Türkiye'den Mısır'ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı olacak.

Bakan Şukri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, 27 Şubat'ta dayanışma ve taziyede bulunmak için Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Bakan Çavuşoğlu'yla görüşmüştü.

Mısır ayrıca, Türkiye'ye depremzedeler için insani yardım göndermişti.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yarın Mısır'da temaslarda bulunacak
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