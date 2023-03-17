Diyarbakır annesi milletvekili adaylığına başvurdu

Diyarbakır'da PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde nöbet tutan annelerden Ayşegül Biçer, Diyarbakır'dan milletvekili aday adaylığı için AK Parti'ye başvuruda bulundu. Biçer, aylarca verdiği mücadele sonucunda, 2009'da dağa kaçırılan oğlu Mustafa'yı, yaklaşık iki yıl önce terör örgütünün elinden kurtardı. Ardından da önce askere gönderdi, sonra da evlendirdi. Kanser hastası olan Biçer, oğluna kavuşsa da eyleme devam ederek evlat nöbeti tutan ailelerle birlikte mücadelesini sürdürdü.