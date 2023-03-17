FETÖ’nün darbe girişimine yargı içerisinden ilk tepkiyi vererek tarihe geçmişti... O savcı siyasete atıldı

17-25 Aralık kumpasında dik duruş sergileyen, "Bu bir darbe girişimidir" diyerek ilk tepkiyi gösteren ve yayımladığı bildiriyle yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığına inanan hakim ve savcılardan, darbeye karşı çıkmalarını, seslerini yükseltmelerini isteyen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Demir, AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak için Hakimler ve Savcılar Kurulu'na dilekçe verdi. Demir daha sonra Kahramanmaraş AK Parti İl Başkanlığı'na giderek 28. Dönem Milletvekilliği aday adaylığı başvurusunu yaptı.

SESSİZ ÇOĞUNLUKTAN DARBEYE KARŞI ÇIKMALARINI BEKLİYORUM

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Demir, 17-25 Aralık darbe girişimi sırasında bazı yargı mensuplarının da aralarında bulunduğu bir yapının Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a darbe yapmak istediğini belirtmiş ve bir bildiri yayımlamıştı. Adalet tarihinde bir Cumhuriyet Savcısı tarafından ilk defa yayımlanan bildiride, "Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığına inanan sessiz çoğunluktan, yani hâkim ve savcılardan, darbeye karşı çıkmalarını, demokrasiye, yargı bağımsızlığına, tarafsızlığına ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'na sahip çıkmalarını, seslerini yükseltmelerini, bekliyorum" diyerek darbeye karşı çıkma çağrısında bulunmuştu. Demir'in, hakim ve savcıların mesleki sorunları ile gündeme ilişkin görüşlerini dile getirdiği adalet.org sitesinde "Darbeye karşı çıkalım" başlıklı bir yazı kaleme alması sonrası yargıya sızan FETÖ mensupları darbeye destek veren açıklamalar yapmışlardı.

DARBE GİRİŞİMİNE İLK TEPKİ VEREN SAVCI OLDU

Mehmet Demir, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yargı içerisinden ilk tepkiyi veren Cumhuriyet Savcısı olarak tarihe geçmiş, FETÖ ile mücadelede kritik bir rol oynamıştı. FETÖ'nün amacının iktidarı ele geçirmek olmadığını, gerçek amaçlarının Türkiye Cumhuriyeti Devletini yıkmak olduğunu belirten Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dik duruşuyla Türkiye'nin bölünmekten hatta işgale uğramaktan kurtulduğunu söylemişti.