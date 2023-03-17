Finlandiya Cumhurbaşkanı Ankara’da! Masada NATO üyeliği var

Kalın, "Genel olarak toplantının olumlu bir havada geçtiğini ifade edebilirim. Biz özellikle bugüne kadar dile getirdiğimiz Türkiye'nin güvenlik kaygılarının ve beklentilerinin altını bir kez daha hem İsveçli hem Finlandiyalı mevkidaşlarımızla çizdik. NATO Genel Sekreteri de bu toplantının bir kısmına katıldı ve burada da beklentilerimizi açık şekilde ifade ettik." dedi.

Terörün hiçbir türü arasında ayrım yapmadan kararlı mücadelenin temel olduğunu baştan beri söylediklerini hatırlatan Kalın, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin güvenlik kaygıları aynı zamanda NATO'nun güvenlik kaygılarıdır. Biz nasıl diğer NATO ülkelerinin ve NATO üyesi olmayan dost ve müttefik ülkelerin güvenlik kaygılarını ciddiye alıyor, karşılaştıkları tehditlere karşı derhal amasız ve fakatsız adımlar atıyorsak ayrı şekilde müttefiklerden ve diğer dost ülkelerden de Türkiye'nin güvenlik kaygıları konusunda benzer adımlar atmalarını beklemek en doğal hakkımız. Bu çerçevede PKK/PYD/YPG ve FETÖ yapılanmasıyla ilgili İsveç ve Finlandiya'daki durumu tekrar değerlendirdik. Burada geçtiğimiz süreç içinde atılan bazı adımların memnuniyet verici olduğunu, bazı alanlarda ilerleme sağlandığını kaydettik ve bu alandaki çabaları ve çalışmalardan dolayı da muhataplarımıza memnuniyetimizi ifade ettik. Ancak tabii ki süreç henüz bitmiş değil. PKK/PYD/YPG, FETÖ ve bunların birtakım paravan örgütleriyle ilgili bu ülkelerdeki çalışmalar bundan sonra da devam edecek. Özellikle terörizmin finansmanı, eleman devşirilmesi, terörizmin propagandasının yapılması ve şiddete teşvik edilmesi yönündeki eylemlerin önlenmesi için gerekli hukuki, adli idari, istihbari adımların atılması yönündeki beklentilerimizi de ifade ettik."