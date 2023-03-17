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Giriş Tarihi: 17.3.2023 16:57 Son Güncelleme: 17.3.2023 17:35

Gemius verileri açıkladı: Sabah.com.tr reklam erişiminde de 1 numara...

Siyasetten ekonomiye, spordan magazine kadar tüm kategorilerde özel haberleriyle rakiplerinden pozitif ayrışan sabah.com.tr, güncel, özgün ve son dakika haberleriyle yine farkını ortaya koydu. Üst üste 12 aydır haber siteleri arasında zirvedeki yerini koruyan Sabah.com.tr, internet ölçümleme araştırması yapan Gemius'un verilerine göre; reklam erişim şampiyonu haber siteleri arasında da bir numara oldu.

Gemius verileri açıkladı: Sabah.com.tr reklam erişiminde de 1 numara...

İnternet ölçümleme araştırması yapan Gemius'un verilerine göre, reklam erişiminde Sabah.com.tr zirvedeki yerini aldı.

REKLAM ERİŞİMİNDE DE BİRİNCİYİZ

İnternet kullanıcılarının 12 aydır üst üste zirveye taşıdığı sabah.com.tr, Gemius verilerine göre reklam erişim şampiyonu olan haber siteleri arasında da birinci oldu.

Marka yöneticilerinin ortak tercihi Gemius Adreal'in verilerine göre; reklam erişiminde sabah.com.tr 'yi Hürriyet, Milliyet takip ediyor. Yine aynı verilere göre GRP şampiyonu haber siteleri arasında da Sözcü, Sabah ve Yeniçağ geliyor.

CİNSİYET DAĞILIMI

Haber kategorisinin şampiyonlarını belirleyen Gemius, siteleri ziyaret edenlerin cinsiyet dağılımına da yer verdiği raporda; sabah.com.tr'yi takip eden ziyaretçilerin yüzde 54'ü kadın kullanıcıdan oluşurken, siteyi yüzde 46 oranında erkek kullanıcı takip etmekte.

GERÇEK ZİYARETÇİ YAŞ DAĞILIMI

Aynı raporda yaş dağılımına göre yapılan sıralamada, sabah.com.tr'yi takip eden kitleyi 25 ile 44 yaş arası ziyaretçi profili oluşturuyor.

GERÇEK ZİYARETÇİ SIRALAMASINDA DA SABAH FARKI

Gemius'un raporunda gerçek ziyaretçiye göre yapılan sıralamada ise sabah.com.tr yine birinci olarak yer aldı.

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Gemius verileri açıkladı: Sabah.com.tr reklam erişiminde de 1 numara...
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