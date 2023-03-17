Hanım Ağa, ‘benim de bir hikayem var’ diyerek adaylık başvurusunda bulundu

"BENİM BİR DİYARBAKIR HİKÂYEM VAR"

Kadınlara seslenen Ataman, bir Diyarbakır hikâyesi olduğunu belirterek, "Diyarbakır'dan gençliğim hikâyesi var. Diyarbakırlı köylü çiftçi hikâyem var. Benim Diyarbakırlı iş kadını hikâyem var. Benim Diyarbakırlı anne hikâyem var. Velhasıl benim bir Diyarbekir hikâyem var"