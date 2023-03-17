Hanım Ağa, ‘benim de bir hikayem var’ diyerek adaylık başvurusunda bulundu

Diyarbakır'da yaptığı ziyaretlerde bölge halkının nabzını tutan ve 'Güneydoğu eski Türkiye'ye dönmek istemiyor' tespitiyle dikkatleri üzerine çeken Hanım Ağa, AK Parti'de siyaset yapmak amacıyla 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri nedeniyle beyaz tülbentli kadınlarla birlikte AK Parti Diyarbakır milletvekilliği aday adaylık başvurusunda bulundu.
Diyarbakır'da 33 köyde 10 binlerce üyesi bulunan 'Şeyhoda Aşireti'nin kadın lideri 'Hanım Ağa' Suna Kepolu Ataman, Meclis'te kadınların sesi olacağını belirterek, bölge kadınlarıyla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olarak zorlu bir yolculuğa çıktığını söyledi.
"BENİM BİR DİYARBAKIR HİKÂYEM VAR"
Kadınlara seslenen Ataman, bir Diyarbakır hikâyesi olduğunu belirterek, "Diyarbakır'dan gençliğim hikâyesi var. Diyarbakırlı köylü çiftçi hikâyem var. Benim Diyarbakırlı iş kadını hikâyem var. Benim Diyarbakırlı anne hikâyem var. Velhasıl benim bir Diyarbekir hikâyem var"
"HİKÂYEYİ MECLİS'TE TAÇLANDIRMAK İSTİYORUM"
Ben bu hikâyeyi Ankara'da Meclis'te taçlandırmak ve her evlada anne, her kadına bacı, her muhtaca iş ve aş olmak için Diyarbakır'ın desteğine ihtiyacı olduğunu belirten Ataman, "Oy verecek olanın oyuna, oy vermeyecek olanın rızalığına ihtiyacım var.
Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olarak benim Diyarbakır'ın desteğine ve duasına ihtiyacım, Diyarbakır'ım da benim siyaset anlayışıma ihtiyacı var" diye konuştu.