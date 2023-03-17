İçişleri Bakanlığı "Afet Sosyolojisi Çalıştayı" düzenledi

İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştayın açılışında, Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil konuşma yaptı.

Deprem ve sonrasındaki sürecin tüm yönleriyle değerlendirilerek somut önerilere ulaşılması amacıyla düzenlenen çalıştay, farklı alanlardan akademisyen ve bürokratların katılımıyla iki oturum halinde gerçekleşti.

İlk oturumda afet yönetimine ilişkin değerlendirme ve öneriler; güvenlik, göç, sivil toplum, iletişim, hukuk, yerel yönetimler ve kentleşme başlıkları altında değerlendirildi. Bu oturumda, Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, Doç. Dr. Celal İnce, Doç. Dr. İslam Can, Doç. Dr. Adem Palabıyık, Prof. Dr. Hikmet Kavruk ve Doç. Dr. Hayriye Şengün sunum yaptı.

Çalıştayın ikinci oturumda, kadın ve aile, eğitim, iktisat, sağlık, sosyal politikalar ve psikososyal destek süreci değerlendirildi. Bu oturumda ise Prof. Dr. Ayşe Canatan, Dr. Ruhi Can Alkın, Prof. Dr. Abuzer Pınar, Prof. Dr. Mehmet Eryılmaz, Prof. Dr. Emrah Akbaş ve Doç. Dr. Gökhan Arslantürk sunum gerçekleştirdi.

Çalıştay, Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Can Ozan Tuncer ve İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanı Serkan Özmen'in değerlendirmeleriyle tamamlandı.