İstismara karşı toplum bilinçlendirilmeli

TBMM'de 6 yaşında bir kız çocuğunun evlendirilmesi nedeniyle kurulan araştırma komisyonu önceki gün AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında toplandı. Komisyon, UNICEF'in yetkililerini ve akademisyenleri dinledi.Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Ulukol, cinsel istismara uğrayan çocuğun yaşadığı sorunlar hakkında, "Çocuk istismarı unutup gitmiyor. Kazındığı yer beyin. İstismara uğrayan bir çocuğun beyni küçülüyor, hacmi değişiyor, bu durum görüntülemelerde görünüyor" dedi. Ulukol, çocuk istismarına yönelik toplumun bilinçlendirilmesi gerektiğinin de altını çizdi.Çocuklara yönelik ihmal ve istismarın tüm yetişkinlik dönemini etkilediğine dikkat çeken Hacettepe Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nilüfer Koçtürk ise istismarın sadece çocukluk döneminde değil, yetişkinlik döneminde de derin izler bıraktığını belirterek, "Beyin hasarı, nörogelişimsel sorunlar, kırıklar, yaralanmalar, ruhsal bozukluklar, travma sonrası stres bozukluğu ve depresyon, çocuklarda ve yetişkinlik döneminde en sık karşılaştığımız sorunlardan bazıları" dedi.