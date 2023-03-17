Jandarma Okulu Sınav operasyonu: 13 gözaltı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı tarafından İl emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürülüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün ortak çalışması sonucu 2012 ve 2015 tıllarında jandarma okulu sınavlarında yapılan usulsüzlükler tespit edildi. 'aday numarası kodlama yönetmi' ile gerçekleştirilen usulsüzlük sonrası operasyon için düğmeye basıldı.

Yapılan operasyonlarda, 1 astsubay, 1 infaz koruma memuru, 2 öğretmen ve açıkta bulunan 1 polis memuru ile ihraç edilmiş 3 askeri öğrencinin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 11 zanlı, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. 11 zzanlı etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyerek serbest bırakıldı. FETÖ üyesi şüphelilerden 2'si de yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.