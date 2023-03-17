Kılıçdaroğlu’nun HDP ziyareti öncesi 6’lı koalisyona gözdağı: Bakanlık,koltuk, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı…

Adaylığını duyurmasının ardından HDP'den peş peşe tebrik mesajları alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 18 Mart Cumartesi günü HDP'yi ziyaret edeceği duyurulmuştu.
HDP ZİYARETİN TARİHİNİ ERTELEDİ
Ziyaretin zamanlamasına tepki geldi. Çünkü 18 Mart, Çanakkale zaferinin yıldönümü, Şehitler Günü ve Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in terör örgütü PKK/YPG'den temizlendiği gün. Tepkilerin ardından CHP, ziyaret gününü değiştirmeyi gündemine aldı. HDP ise ziyaretin ertelendiğini açıkladı.
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"OYLARINI TOPLASAN HDP KADAR YAPMIYOR"
Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesinde açıklamalarda bulunan HDP'li Ali Kenanoğlu, Altılı Masa'dan beklentilerini açıkladı. Millet İttifakı'na tepki gösteren Kenanoğlu, "HDP isteklerini, taleplerini ortaya koyabilmeli" dedi.
Kenanoğlu şöyle konuştu:
"Millet İttifakı içerisinde CHP dışındaki partilerin mevcut oylarına baktığınız zaman tamamını toplasanız HDP kadar yapmıyor. Her biri cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık alıyor. HDP gidecek ortak aday seçilmesi için oy kullanacak ama hiçbir şey konuşamayacak, hiçbir şart ortaya koyamayacak.
"BIRAKIN DA HDP İSTEKLERİNİ ORTAYA KOYSUN"
Siz bakanlık yüzünden, cumhurbaşkanlığı yardımcılığı üzerinden birbirinize girdiniz masayı dağıtıyordunuz. Bırakın da HDP bir ortak adayı destekleyecekse isteklerini, taleplerini ortaya koysun."
"YOK BÖYLE BİR DÜNYA"
Şöyle bir şey yok siyasette 'Siz bize oy verin bize güvenin' siyasette vatandaş siyasetçiye güvenebilir ama partiler arasında güven esasına dayalı ülkeler arasında güven esasına dayalı siyaset yürütülmez. Oturulur, uzlaşılır ve yol yürünür. Yüzde 13 seçmeniyle sesini kesecek, hiçbir laf etmeyecek, hiçbir şeye karışmayacak…
"EN ÇOK HAK EDEN PARTİYİZ
Siz bir sürü kavga edeceksiniz işinize gelmediği anda masayı bile terk etmeyi göze alacaksınız. HDP bunu dahi yapmayacak ama buna rağmen HDP ağzını açmadan size oy verecek. Yok böyle bir dünya, demokrasi. Kaldı ki en çok hak eden partiyiz. Bakanlık olsun, koltuk açısından en çok hak eden partiyiz. Bu mevcut birlikteliğe hizmet etmek açısından söylüyorum bunu.