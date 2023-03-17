Kılıçdaroğlu’nun HDP ziyareti öncesi 6’lı koalisyona gözdağı: Bakanlık,koltuk, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı…

"EN ÇOK HAK EDEN PARTİYİZ

Siz bir sürü kavga edeceksiniz işinize gelmediği anda masayı bile terk etmeyi göze alacaksınız. HDP bunu dahi yapmayacak ama buna rağmen HDP ağzını açmadan size oy verecek. Yok böyle bir dünya, demokrasi. Kaldı ki en çok hak eden partiyiz. Bakanlık olsun, koltuk açısından en çok hak eden partiyiz. Bu mevcut birlikteliğe hizmet etmek açısından söylüyorum bunu.

6'lı koalisyonda yeni kriz! İyi Parti seçim afişlerinde Kılıçdaroğlu'na yer vermedi

Kılıçdaroğlu’ndan görüşme neden ertelendi sorusuna yanıt! "Gel bakalım buraya Kemal vakası"

Gazeteci mi yoksa CHP sözcüsü mü? Kendileri gibi düşünmeyen herkese saldırıyorlar!

CHP’den 18 Mart geri adımı: Tepkiler sonrası ‘yoğunluk’ bahanesi! Açıklamayı HDP'ye yaptırdılar

Muharrem İnce'den adaylık açıklaması: 'Sokağın nabzını tutuyorum' dedi ve ekledi...

6’lı koalisyon ile HDP ittifakını PKK’nın yayın organında itiraf etti: Yeni sürecin öncüsü biz olacağız...