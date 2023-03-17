Şanlıurfa’da konuşan Bakan Akar: Silahlı Kuvvetlerimiz ilk andan itibaren vatandaşlarımızın yanında

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Şanlıurfa'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekât Merkezi'nde sınır hattı ve ötesindeki birliklerin komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun da yer aldığı toplantıda Bakan Akar, sahadaki son duruma ilişkin bilgi alarak talimat verdi.

SİLAHLI KUVVETLERİMİZ İLK ANDAN İTİRABEN VATANDAŞLARIMIZIN YANINDA

Kahramanmaraş merkezli ve 11 kenti etkileyen depremlerle Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketine dikkati çeken Bakan Akar, "Devletimizin bütün kurum ve kuruluşları mücadele içinde. Silahlı Kuvvetlerimizin unsurları da kendilerine ne görev düşüyorsa ilk andan itibaren onları en etkin şekilde yerine getirmiş, vatandaşlarımızın yanına, yardımına koşmuştur." diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin geniş bir alanla birlikte 14 milyon kişiyi etkilediğini ifade eden bakan Akar, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dileklerini iletti.