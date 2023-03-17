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Giriş Tarihi: 17.3.2023 17:15

Sele kapılan tır sürücüsü, olay öncesi yolun halini gösteren görüntüleri yakınlarıyla paylaştı!

Şanlıurfa'da selde kaybolan tır sürücüsü Emin Ergün'ün (20), tırın sürüklendiği yolun halini gösteren görüntü kaydını, ailesi ve yakınlarıyla paylaştığı öğrenildi. Öte yandan, olay yerindeki bir başka kişi tarafından çekilen, tırın selde sürüklendiğini gösteren görüntü de sosyal medyada yer aldı.

AA
Sele kapılan tır sürücüsü, olay öncesi yolun halini gösteren görüntüleri yakınlarıyla paylaştı!

Bölgede 15 Mart'ta şiddetli sağanağın etkili olduğu Bozova ve Hilvan ilçelerini bağlayan yolun Yalıntaş Mahallesi geçişinde sel sularına kapılarak kaybolan tır ve sürücüsüyle ilgili dere yatağı ve Atatürk Baraj Gölü'nde başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Selin tırı sürüklediği anlara ilişkin bir vatandaşın çektiği görüntünün ardından kayıp tır sürücüsü Ergün'ün çektiği görüntü de ortaya çıktı.

YAKINLARIYLA PAYLAŞTI

Ergün'ün tırın sürüklendiği yolun halini gösteren görüntü kaydını, ailesi ve yakınlarıyla paylaştığı öğrenildi.

Öte yandan, olay yerindeki bir başka kişi tarafından çekilen, tırın selde sürüklendiğini gösteren görüntü de sosyal medyada yer aldı.

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Sele kapılan tır sürücüsü, olay öncesi yolun halini gösteren görüntüleri yakınlarıyla paylaştı!
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