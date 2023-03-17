Son dakika! Bakan Akar: PKK/YPG destekçileri teröristlere helikopter vererek suçüstü yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, ise yaptığı açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterin düştüğü" şeklinde bazı sosyal medya hesaplarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.

2023 YILINDA 306 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakan Akar ayrıca etkisiz hale getirilen terörist sayısını da paylaştı. Akar "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar yurt içinde, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 37 bin 647, sadece bu yılın başından itibaren ise 306 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.