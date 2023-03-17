Son dakika! Bakan Akar: PKK/YPG destekçileri teröristlere helikopter vererek suçüstü yakalandı

Son dakika... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ta düşen ve içerisinde terör örgütü PKK/YPG'lilerin bulunduğu helikopterle ilgili bir açıklamada bulundu. Bakan Akar "PKK/YPG destekçileri teröristlere helikopter vererek bir kez daha suçüstü yakalandı. Bunların beyhude çabalar olduğunu artık anlamaları lazım." dedi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Duhok'ta düşen helikopterde bulunanların bir kısmının terör örgütü PKK mensupları olduğunu duyurmuştu.
Milli Savunma Bakanlığı, ise yaptığı açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterin düştüğü" şeklinde bazı sosyal medya hesaplarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.
2023 YILINDA 306 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Bakan Akar ayrıca etkisiz hale getirilen terörist sayısını da paylaştı. Akar "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar yurt içinde, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 37 bin 647, sadece bu yılın başından itibaren ise 306 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.