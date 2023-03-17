Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Milli Muharip Uçak hangardan çıktı! İşte ilk görüntüler
Giriş Tarihi: 17.3.2023 20:27 Son Güncelleme: 17.3.2023 20:28

Son dakika: Milli Muharip Uçak hangardan çıktı! İşte ilk görüntüler

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya üzerinden "Şehitlerimizin aziz hatırasına! Milli Muharip Uçak’ımızı 18 Mart’ta hangardan çıkaracağız demiştik. Uçağımız bugün pistin başında! Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde inşallah gök vatanımızda süzülmesine de şahit olacağız." mesajını ve Milli Muharip Uçak görüntülerini paylaştı.

Son dakika: Milli Muharip Uçak hangardan çıktı! İşte ilk görüntüler

Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya üzerinden "Şehitlerimizin aziz hatırasına! Milli Muharip Uçak'ımızı 18 Mart'ta hangardan çıkaracağız demiştik. Uçağımız bugün pistin başında! Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşallah gök vatanımızda süzülmesine de şahit olacağız." mesajını ve Milli Muharip Uçak görüntülerini paylaştı.

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Son dakika: Milli Muharip Uçak hangardan çıktı! İşte ilk görüntüler
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