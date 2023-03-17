Son dakika: Milli Muharip Uçak hangardan çıktı! İşte ilk görüntüler

Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya üzerinden "Şehitlerimizin aziz hatırasına! Milli Muharip Uçak'ımızı 18 Mart'ta hangardan çıkaracağız demiştik. Uçağımız bugün pistin başında! Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşallah gök vatanımızda süzülmesine de şahit olacağız." mesajını ve Milli Muharip Uçak görüntülerini paylaştı.
Şehitlerimizin aziz hatırasına! 🇹🇷— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) March 17, 2023
Milli Muharip Uçak'ımızı 18 Mart'ta hangardan çıkaracağız demiştik.
Uçağımız bugün pistin başında!
Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan'ın liderliğinde inşallah gök vatanımızda süzülmesine de şahit olacağız.@TUSAS_TR pic.twitter.com/cWz3q8APTl