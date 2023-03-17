Terörün finansmanına darbe… 20 gözaltı…

İstanbul'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye operasyon düzenlendi. 1'i terör örgütü DEAŞ adına faaliyetler yürütülen dernek olmak üzere 13 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda dört ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi, dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Dini istismar eden söz konusu terör örgütlerinin üyelerinin Suriye'deki çatışma bölgelerinde ölen terör örgütü DEAŞ üyelerinin bölücü terör örgütü PKK'nın kamplarında esir olarak tutulan eşlerini kaçak yollarla ülkemize getirmek için "İnfak" adı altında para topladıkları tespit edildi. Terör örgütü üyelerinin paraları söz konusu dernek üzerinden "Sende bir esire infak et, erzak giyecek" adı altında topladıkları saptandı. Bazı terör örgütü üyelerinin terör örgütü DEAŞ üyelerini Hatay üzerinden Suriye'ye yasa dışı yollarla kaçırma faaliyetlerinde bulundukları da belirlendi. Gözaltına alınan 20 kişi İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.