11 yıl aradan sonra kritik temas! Bakan Çavuşoğlu Mısır’a gitti

Kahire Havalimanı'na inen Bakan Çavuşoğlu'nu, Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Ihab Nasr, Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Salih Mutlu Şen ve diğer yetkililer karşıladı.
Çavuşoğlu, temasları kapsamında mevkidaşı Şukri ile baş başa görüşecek, ardından heyetler arası görüşmeye geçilecek.
Görüşmeler sonrası Çavuşoğlu ve Şukri ortak basın toplantısı düzenleyecek. Çavuşoğlu, Kahire Türk Şehitliği'ni de ziyaret edecek.
Bakan Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Türkiye'den Mısır'ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı oldu.
Bakan Şukri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, 27 Şubat'ta dayanışma ve taziyede bulunmak için Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Bakan Çavuşoğlu'yla görüşmüştü.
Mısır ayrıca, Türkiye'ye depremzedeler için insani yardım göndermişti.
DARBE İLE BOZULMUŞTU
İki ülke arasındaki siyasi ilişkiler, 2013 yılında Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin askeri darbe ile görevden uzaklaştırılmasına Türkiye'nin sert tepki göstermesi nedeniyle maslahatgüzâr seviyesine düşürülmüştü. Gergin geçen yılların ardından 2022'nin ilk aylarında, Türkiye'de Sisi muhalifi Müslüman Kardeşler Örgütü'ne bağlı kişiler tarafından işletilen bazı televizyon kanallarının çalışmalarının durdurulması, iki ülke arasında normalleşme sürecinin de kapısını araladı.