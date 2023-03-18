Bir avuç toprağı bile çok gördüler! CHP’li belediyeden büyük ayıp

TEKRAR MEKTUP GÖNDERİLDİ

Türkiye'nin dört bir ilinden gelen topraklarla donatılan haritada sadece Çanakkale Belediyesi'nden toprak gönderilmediğinin bilgisini alan Belediye Başkanı Süleyman Acar, 2 Şubat 2023 tarihinde Çanakkale Belediyesi'ne tekrar bir mektup gönderdi. Bu mektupta ise, "İlçemizdeki Şehit Anıt Ağacımızın yanına yapılması planlanan projemiz için her ilimizin bir poşet toprağına ihtiyacımız olduğunu daha önce ilgili yazımız ile belediyenize iletmiştik. Söz konusu projemiz için Belediyelerimiz aracılığıyla talep etmiş olduğumuz toprak illerimizin çoğundan gönderilmiştir. Ancak projemizi tamamlayabilmemiz için sizlerden daha önce talep etmiş olduğumuz bir poşet toprağın 10 Şubat 2023 tarihine kadar Belediye Başkanlığımıza gönderilmesi hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim" yazıldı.