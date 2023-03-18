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Giriş Tarihi: 18.3.2023 11:09 Son Güncelleme: 18.3.2023 11:12

Merdan Yanardağ, Akşener'e tehditler savurdu: Elbette bir yanıtı olur

CHP tarafından fonlanan TELE 1 televizyonunun Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, İYİ Parti’nin TELE1’e seçim reklamını vermediğini açıkladı. Yanardağ, “İYİ Parti, bizi kampanyanın dışında tutmuş, reklamı TELE1'e vermemiş. İyi olmuş. Bizi rahatsız olacağımız bir reklamı yayınlamaktan kurtarmış. Demek ki, TELE1 izleyicilerinin oyunu istemiyorlar. Kendileri bilir, canları sağolsun. Tele1 izleyicisinin de elbette bir yanıtı olur” diyerek reklam vermeyen Akşener’e tehditler savurdu.

Merdan Yanardağ, Akşener’e tehditler savurdu: Elbette bir yanıtı olur

6'lı koalisyonda aylardan bu yana adaylık için bir arpa boyu yol gidilmezken geçtiğimiz haftalarda yapılan adaylık görüşmesinden kaos çıkmıştı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkaran İmamoğlu ve Yavaş'ı masaya süren Akşener, 'Kumar masası' diyerek masadan kalktı. Daha sonra ise sebebi anlaşılamayan bir şekilde masaya geri dönen Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına mecburen evet demek zorunda bırakıldığı iddia edildi.

SURAT İFADESİ HER ŞEYİ ANLATTI

Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilan edildiği akşamda kameralar karşısına geçen 6 parti liderinin arasında yer alan Meral Akşener'in o anlardaki yüz ifadesi her şeyi anlatır nitelikteydi.

REKLAM PANOLARINDA KILIÇDAROĞLU'NA YER VERMEDİLER

İYİ Parti, İBB'nin reklam alanlarına Meral Akşener ile Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın bulunduğu "Tarih Yazacağız" yazılı afişler astı. Afişte 6'lı Koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun bulunmaması dikkat çekti.

YANARDAĞ TEHDİTLER SAVURDU

İYİ Parti, birçok TV'de yayınlanan seçim reklamını CHP yandaşı TELE1'e vermedi. Reklamın kendilerine verilmediğini öğrenen Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Akşener'e tehditler savurdu.

'ÇOK TUHAF BİR REKLAM'

TV'lerde çok tuhaf bir İyi Parti-Meral Akşener reklamı başladı. E.İmamoğlu ve M.Yavaş, reklam filminin neredeyse başından sonuna kadar Akşener'in yanında görünüyor. Mesaj şu; "Onları biz CB yardımcısı adayı yaptık"! Bu doğru da şık da değil. İki başkan da emir eri değil.Akşener, Millet İttifakı masasını devirmeye kalkışınca büyük tepki çekti. İrtifa kaybetmeye başladı.

"TELE1 İZLEYİCİSİNİN DE ELBETTE BİR YANITI OLUR"

İyi Parti, bizi kampanyanın dışında tutmuş, reklamı TELE1'e vermemiş. İyi olmuş. Bizi rahatsız olacağımız bir reklamı yayınlamaktan kurtarmış. Demek ki, TELE1 izleyicilerinin oyunu istemiyorlar. Kendileri bilir, canları sağolsun. Tele1 izleyicisinin de elbette bir yanıtı olur.

Meral Akşener'in Yavaş ve İmamoğlu talebi Merdan Yanardağ'ı çılgına çevirdi: Birilerinin 'Yeter' demesi gerek 6'lı koalisyonu dağıtan Meral Akşener'e CHP'li yandaşlardan tepkiler art arda geldi: Tarih olacaksınız uğurlar ola Fondaş medya ile İYİ Partililer birbirine girdi! "Küçük bir nokta kadar kalır..." SON DAKİKA: 6'lı masa toplantısı öncesi CHP yandaşı gazeteciden flaş çıkış: Kılıçdaroğlu'nu siyasetten silme operasyonu... Merdan Yanardağ'ın savunma sanayii hazımsızlığı sürüyor! Akılalmaz sözler: 4-5 tane Kızılelma bu stüdyoya sığar...

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Merdan Yanardağ, Akşener'e tehditler savurdu: Elbette bir yanıtı olur
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