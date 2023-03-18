CHP’nin kanalı Halk TV’de büyük skandal! Depremzede çocukların önünde Selahattin Demirtaş propagandası

Halk TV, CHP'nin HDP ile ilişkilerini geliştirmesi sonrası yaptığı yayınlar ile dikkat çekiyor. HDP porpagandasının eksik olmadığı kanalda, son olarak depremzede çocukların önünde terör suçlarından tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın propagandası yapıldı. CHP'nin fonladığı Halk TV'nin sunucusu Serhan Asker, "Selahattin Demirtaş, cezaevinde 5'inci kitabını yazdı. Üretim, üretim, üretim..." diye Demirtaş'ı överken, kitabı keyifle okuduğunu ve herkese tavsiye ettiğini söyledi.