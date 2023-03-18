Depremin faturası 2 trilyon lira

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, ülkeyi yasa boğan ve 11 ili etkileyen depremlerin maliyetini hesapladı. Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri Raporu'nda sahadan gelen güncel verilere göre depremde toplam 1.6 trilyon lira maddi hasar tespit edildi. Esnafın gelir, sigortacılık sektörü kayıpları ile makroekonomik etkiler dikkate alındığında depremin yol açtığı felaketin Türkiye ekonomisi üzerindeki toplam yükü 2 trilyon lira (103.6 milyar dolar) tahmin edildi. Bu tutarın milli gelire oranı yüzde 9 olurken, 1999 Marmara Depremi'nden yaklaşık 6 kat daha fazla maddi hasar ve kayıp oluştu. Bugüne kadar tespit edilen hasar ve önerilerin yer aldığı deprem raporunda 518 bin konut ağır hasarlı ve yıkık olarak belirlendi. Orta hasarlı konut yaklaşık 132 bin, az hasarlı konut sayısı da 1 milyon 300 bin adet civarında kayda geçti. Bu veriler ışığında deprem sonrasında 2 milyon 273 bin 551 kişi doğrudan barınma sorunuyla karşı karşıya kaldı. Rapora göre, deprem bölgesine yapılan acil destek ve harcamalar, enkaz kaldırma faaliyetleri, sigorta ödemeleri, gelir kaybı ödemeleri, diğer tüm destek ve harcamaların yanı sıra milli gelir azalması nedeniyle toplamda 351.4 milyar liralık kayıp oluştu.Rapora göre, depremin Türkiye ekonomisi üzerindeki toplam yükü içerisinde en önemli bileşenini yüzde 54.9 oranıyla konut hasarı oluşturdu. Parasal değeri de 1 trilyon 73 milyar lira, yaklaşık 57 milyar dolar olarak hesaplandı. İkinci ağırlıklı hasar kalemi kamu altyapısı ve hizmet binalarındaki yıkımdan oluştu. Maliyet içindeki payı 242.5 milyar lira, yaklaşık 13 milyar dolar olarak tahmin edildi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem felaketinin 40. gününde Malatya'da açıklamalarda bulundu. Kurum, önümüzdeki hafta 20 bin konutun temellerinin atılacağını belirterek, "876 bin bağımsız bölümden oluşan 298 bin binanın yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı ya da orta hasarlı olduğunun tespitini yaptık. 21 Şubat'tan bugüne kadar sözleşmelerimizi imzaladığımız Gaziantep'te 7 bin 747 konut, Adıyaman'da 1400, Kilis'te 234, Hatay'da 296, Kahramanmaraş'ta 7 bin 628, Şanlıurfa'da 300, Malatya'da 5 bin 702, Elazığ'da 505, Adana'da 717, Osmaniye'de 50 olmak üzere toplamda 32 bin konutumuzun inşasına başlamış olduk. 11 ilde 650 binin üzerinde bina inşa edeceğiz" dedi./ SABAH