FETÖ’nün gaybubet evlerine 5 ilde operasyon: 54 gözaltı kararı

1 DOLAR BANKNOTLAR ÖRGÜTE BAĞLILIĞI SAĞLIYOR

Örgüt içerisinde hiyerarşik olarak üst sıralarda yer alan kişiler, düzenli olarak Fetullah Gülen'i ziyaret ediyor ve Gülen tarafından kendilerine 50-100 dolarlık banknotlar veriliyordu. Bu paralar kişilerce 1 dolar şeklinde bozdurulup, daha alt kademelere "öğrenci" olarak tabir edilen askerlere veriliyordu. Örgütün içinde "müdür", "bölge sorumlusu" şeklinde oluşturulan yapılanmanın tamamında bu paralardan bulunuyordu. Fetullah Gülen'den gelen 1 dolarlık banknotların, bereket ve hatıra olduğuna inanılıyordu. Örgüt mensuplarının Gülen ve örgüte bağlanmasını ve minnet duymasını sağlıyordu.