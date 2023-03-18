FETÖ’nün gaybubet evlerine 5 ilde operasyon: 54 gözaltı kararı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı. Gazi Turgut Aslan Operasyonu kapsamında örgüt üyesi 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Örgüte finansal destek sağlayan ve kendilerini mahrem/kurye olarak adlandıran, örgütün güncel yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen, haklarında yakalama kararı olan, örgüt mensuplarının yakalanmamak için tedbir uyguladıkları ve gizlilik içerisinde gaybubet evlerinde barınan, haklarında ihbar ve beyanlar bulunan, içerikli örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İzmir merkezli İstanbul, Ankara, Samsun ve Muğla'da dün sabah saat 06:30'da toplam 40 adreste baskınlar yapıldı. 47 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 2 yurtdışında bulunan toplam 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. 40 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 180 bin 305 lira, 400 Euro, 4 bin 900 dolar, 47 adet ziynet eşyası, çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal, 2 adet F serisi Amerikan Doları ele geçirildi.
1 DOLAR BANKNOTLAR ÖRGÜTE BAĞLILIĞI SAĞLIYOR
Örgüt içerisinde hiyerarşik olarak üst sıralarda yer alan kişiler, düzenli olarak Fetullah Gülen'i ziyaret ediyor ve Gülen tarafından kendilerine 50-100 dolarlık banknotlar veriliyordu. Bu paralar kişilerce 1 dolar şeklinde bozdurulup, daha alt kademelere "öğrenci" olarak tabir edilen askerlere veriliyordu. Örgütün içinde "müdür", "bölge sorumlusu" şeklinde oluşturulan yapılanmanın tamamında bu paralardan bulunuyordu. Fetullah Gülen'den gelen 1 dolarlık banknotların, bereket ve hatıra olduğuna inanılıyordu. Örgüt mensuplarının Gülen ve örgüte bağlanmasını ve minnet duymasını sağlıyordu.