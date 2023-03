Finlandiya’nın NATO üyelik süreci başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'yü kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi:Türkiye, Finlandiya münasebetlerini geliştirme yönündeki ortak irademizi teyit ettik. Önümüzdeki dönemde atacağımız adımları ele aldık. Geçen yıl ikili ticaret hacmimiz 2 milyar doları geride bıraktı. İlk etapta ortak hedefimiz 3 milyar dolar, ardından 5 milyar dolara ulaşmak. Müşterek hedeflerimizi artırarak bu hedeflere ulaşmakta kararlıyız.Türkiye, binlerce vatandaşını teröre kurban vermiş bir ülkedir. Dünyanın en eli kanlı yapılarıyla eşzamanlı mücadele ediyoruz. DEAŞ'ı sahada hezimete uğratan tek NATO ülkesi biziz. Bölgemizin geleceğinde hiçbir terör örgütüne yer olmadığına inanıyoruz. Adı, iddiası ve arkasındaki hesaplar ne olursa olsun; ülkemizin bekasına, milletimizin canına kasteden örgütlerin kökünü kazımakta kararlıyız. Bu meseledeki hassasiyetimizi ve kararlılığımızı her fırsatta ve zeminde açıkça ifade ediyoruz.Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu görüşmemizde önemli yer tuttu. Türkiye, NATO'nun açık kapı politikasının güçlü savunucuları arasında yer alıyor. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılım müzakerelerinin başlatılmasına Madrid NATO Zirvesi'nde onay verildi. Eşzamanlı olarak 3'lü muhtırayı imzalamak suretiyle Türkiye'nin haklı güvenlik kaygılarının giderilmesi gerektiğini kayıt altına almıştık. Geride bıraktığımız süre zarfında Finlandiya'nın 3'lü muhtıra taahhütlerini yerine getirmek için samimi ve somut adımlar attığını gördük. Ülkemizin güvenlik kaygılarını gidermek yolunda gösterdiği hassasiyet ve kaydedilen mesafeye binaen Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün Meclis'imizdeki onay sürecini başlatmaya karar verdik. Bu kararımızın hayırlı olmasını diliyorum. Finlandiya'nın üyeliği ile daha da güçlenecek NATO bu sayede küresel güvenlik ve istikrarın muhafazasında önemli rol oynayacaktır. Finlandiya'nın NATO'ya katılımına ilişkin protokol, Başkan Erdoğan tarafından imzalanarak TBMM'ye sunuldu.BaşkanErdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, bu süreçte Finlandiya'nın, sergilediği tutumla İsveç'ten olumlu şekilde ayrıştığını belirterek, Finlandiya'nın NATO'ya Katılım Protokolü'nün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki onay sürecini başlatmaya karar verdiklerini ifade etti. Stoltenberg daha önce yaptığı açıklamada Türkiye'nin, Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylama kararını memnuniyetle karşıladığını bildirmişti.Bizimİsveç'e farklı bir yaklaşımımız yok ama İsveç teröristlere kucak açtı. 120 civarında terörist listesi verdik ve bu teröristleri bize verin dedik. Tabii Sayın Başbakan iyi bir insan ama bu teröristleri bize vermediler. Bu teröristleri bize vermeyince bizim de İsveç'e olumlu yaklaşmamız mümkün değil. Finlandiya'da bu tür eylemler olmadığı için Finlandiya'yı İsveç'ten ayırmak durumunda kaldık. Finlandiya'ya olumlu yaklaşımımızı bugün attığımız imza ile gösterdik. Bundan sonrası komisyondan da genel kurula gidecek. Temennim seçim öncesi geçmesi. Ülkelerimiz için hayırlı olsun.Türkiye'ninterörle mücadelede kırmızı çizgisi var. Terörle mücadelede Türkiye'ye yönelik atılan olumsuz adımları gördüğümüz sürece nereden gelirse gelsin her türlü tavrı almaya hazırız. NATO gibi bir kuruluş terörle mücadelede Türkiye'yi yalnız bırakırsa biz de Türkiye olarak bu tür ülkelere onay vermeyiz.Finlandıya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ise, "NATO üyeliğimiz konusunda ifade ettiğiniz kararları almak bizleri çok memnun ediyor. Bugün atılan imza da gerçekten, Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği sürecinin tamamlanması süreci içerisinde, TBMM'nin onay sürecini başlattığına dair çok önemli bir gösterge. Tüm Finlandiyalılar için çok önemli bir haber bu. Sizlere çok teşekkür ediyoruz" dedi. Niinistö, "Sayın Cumhurbaşkanı bence siz her yerde herkesle, dünyanın her yerinde herkesle görüşebilen, konuşabilen çok az kişiden birisiniz. Belki de siz bunu yapan tek kişisiniz" ifadesini kullandı.