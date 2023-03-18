Halk TV skandalına MHP’den sert tepki! RTÜK inceleme başlattı

RTÜK BAŞKANI ŞAHİN: İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den de konuyla ilgili bir açıklama geldi. Şahin, "Seçimler yaklaşırken medyanın dikkat etmesi gereken kurallar belliyken Halk TV'nin yapmış olduğu provokatif yayınlar kabul edilemez. Ülkemizin sömürgeci olduğu iddia edilemez, silahlı terör örgütüne üye olmaktan hükümlü bulunan biri övülemez. Gerekli inceleme başlatılmıştır." paylaşımında bulundu.