“İYİ Parti, FETÖ’cülerin talimatıyla masaya döndü”

İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyeliğinden 2018 yılında istifa eden Reşat Erdoğan, Meral Akşener'in 6'lı Masa'dan kalkıp daha sonra dönmesini değerlendirdi. Akşener'in okyanus ötesindeki FETÖ'cülerin talimatı ile masaya geri dönüğünü ifade eden Erdoğan, "İYİ Parti ve Meral Akşener'i çok iyi tanıyorum. Meral Akşener bu partiyi kurduğundaki birkaç kişiden biriyim. Akşener, ülkücüleri ve Türk milliyetçilerini kullanarak bu partiyi kurdu. Fakat şimdi teşkilatlarda ülkücü bulabilmek çok zor. FETÖ'cü kadrolar gelmeye başladı ve dizayn edildi. Akşener çok iyi oyuncudur. Parti tabana, Kılıçdaroğlu'nu istememesine rağmen 5 dakikalık üzgün fotoğrafı ile mesaj vermeye çalıştı. Okyanus ötesinden gelen direkt talimat ile Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etti" dedi.