Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki TOKİ binalarını örnek gösterdi: Sistem çok iyi çalışıyor

"YATAK YANINDA SU, DÜDÜK VE KÜÇÜK ÇİKOLATA OLMALI"

Moriwaki depremlere karşı hazırlıklı olunmasını önerdi.

Yaşam üçgeni yönteminin önemine değinen Moriwaki, "Kahramanmaraş ve 1999 depreminde insanlar uyuyordu deprem oldu diye kalktı sonra kaçmaya başladılar. Oradan çoğu insan kurtulabilirdi. Ama en kötüsü merdivende insanlar öldü. Depremde kaçmamak gerekiyor. Asansör ve merdiven kullanmayacağız. Yatak yanında su, düdük ve küçük çikolata olmalı." diye konuştu.

Japonya ve Türkiye'nin deprem bölgesi olduğuna dikkati çeken Moriwaki, "Artık biz bunu kabul etmek zorundayız. Sallanmadan önce iyi hazırlan, depreme dayanıklı ol." ifadesini kullandı.