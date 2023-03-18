Kılıçdaroğlu’na şehit ailelerinden tepki! “Şehitlerimizin kemikleri sızlıyor”

"ATAMIZIN KEMİKLERİ SIZLIYOR"

Bingöl'de 24 Mayıs 1993'te 33 askerin şehit edildiği katliamda PKK'lı teröristlerin elinden 16 arkadaşıyla birlikte kurtulan Adanalı gazi Erkan Omay, şehit arkadaşlarının fotoğraflarından oluşan afişi marketine asarak yaşatıyor. Terör örgütüne lanet yağdıran Omay, şunları söyledi: "Koskoca Atatürk'ün kurduğu CHP, 100 yıl sonra oy toplayabilmek için vatanı bölüp parçalamak isteyen PKK'yla bir araya geliyor. Atatürk'ün kemikleri sızlıyordur. HDP ile 18 Mart'ta randevuleşmelerini kınıyorum. Milletin 'Bam teline' basmak HDP'nin oyunu kapmak için tarih özellikle seçilmiş tarihti. Ama sonradan gelen tepkiler üzerine geri adım atmak zorunda kaldılar. HDP dediğin terör örgütü PKK'dır, değişen hiç bir şey yoktur. 3 oy kapmak için bu görüşmeyi yapıyorlar ama bu plan ters tepecektir. 'Benim bulunduğum masada HDP'yle ortaklık olmaz' diyen Meral Akşener başta olmak üzere herkesin yüzündeki maske düşmüştür. İyi Parti'nin tabanı bu konuya çok hassas. Seçime yakın bir süre sonra masa yine dağılacaktır. PKK'nın taşeronu olan HDP'nin durduğu yerde hiçbir siyasi parti durmamalıdır. Ben hakkımı asla helal etmiyorum."