MHP Antalya’da kampa girdi

MHP Antalya'da Geleneksel Belediye Başkanları toplantısı düzenliyor. 17 Mart'ta başlayan toplantı bugün sona erecek. Programın açılış konuşmasını yapan Durmaz, "Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ı, ilk turda ezici bir çoğunlukla seçtireceğiz" diye konuştu. Durmaz'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:



MASA GÜVENSİZ

Siyasetlerini yapmaktan ziyade yıkmak üzerinden kurgulayan yuvarlak masa müdavimlerinin, geçtiğimiz günlerde kamuoyuna açıkladıkları ortak mutabakat metinlerinde yerel yönetim alanında HDP'ye, hukuk alanında FETÖ'ye, savunma sanayinde batıya selam çakmaları, yine, yakın zamanda, ortada olmayan iktidarı paylaşma kavgasına tutuşmaları, bu masanın ne denli güvensiz ve krize açık bir oluşum olduğunu aşikâr etmiştir.



VAATLERİ YOK

Kılıçdaroğlu, CHP içindeki ulusalcıları tasfiye edip HDP çizgisindekileri ve Atatürk'e hakaret edenleri partiye doldurdu. Kaos masasının 7 partili, 7 Cumhurbaşkanı yardımcılı bir koalisyondan başka hiçbir vaadi yoktur.



ANCAK KAOS ÜRETİRLER

14 Mayıs 2023 seçimleri sonuçları ve yaratacağı etki itibarıyla, hem siyasi partiler hem de Türkiye açısından önemli bir dönüm noktası olacaktır. Zira bu seçimde ya milli hak ve çıkarlarımızı korumaya devam edeceğiz ya da ülkemiz üzerinde hesap yapan küresel güçlere teslim olacağız. Bu ülkeye verecek hiçbir şeyleri olmayanlar, devleti pasta gibi görüp daha ortada pasta yokken dilim paylaşımında kavga edenler ancak ve ancak kaos üretirler.

ALLAH'A HAVALE EDİYORUZ: Yüzyılın felaketi olarak tanımlanan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde devlet tüm imkân ve kapasitesiyle ilk andan itibaren vatandaşların yanında oldu. Yaşanan felaketin büyüklüğüne ve koşulların güçlüğüne rağmen, devletimizin mücadelesini görmezden gelerek felaketten siyasi çıkar devşirmeye çalışanları, devletimizi aciz, güçsüz göstermeye çabalayanları, devletin gönderdiği çadırın önünde, çadır yok iftirası atanları da, önce Allah'a, sonra da milletimize havale ediyoruz.