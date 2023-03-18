Milli Savunma Bakanı Akar, Çanakkale Valiliğini ziyaret etti

Vali İlhami Aktaş tarafından karşılanan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, valilik şeref defterini imzaladı.AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı SG. Yb. Ercan Oran, AK Parti İl Başkanı Naim Makas'ın da bulunduğu ziyarette Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Vali İlhami Aktaş ile bir süre görüşerek sohbet etti.Vali İlhami Aktaş, ziyaretin anısına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a Minyatür Şehitler Abidesi takdim etti.