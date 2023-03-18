Nurdağı’nda çadır kentte su kanalları açıldı

Gaziantep kent merkezinde dün akşam etkili olan dolu ve yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Sabaha kadar süren yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı kişiler, doludan korumak için araçlarının üzerlerini battaniye ve bezlerle örttü. Kent merkezinden geçen ve dün gece yükselen Alleben Deresi'nde ise su seviyesinin azalmaya başladığı görüldü.