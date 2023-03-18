İzmir Büyükşehir Belediyesi borç batağında... Borç miktarı 4 yılda yaklaşık 5 kat arttı

Bir serçe misali, muhalefet grubunun bir meclis üyesi olarak bu şehre nasıl katkı koyacaksam onun için 4 yıl boyunca mücadele ettim. Bunun en iyi şahidi Tunç Soyer'dir. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin finansal yapısına ilişkin temel itirazlarımızın ne kadar haklı olduğunu bu kredi gösteriyor. Biz Buca-Bornova arasındaki İzmir trafiği için çok kıymetli olduğunu bildiğimiz tünel inşaatının durumu ile ilgili burada itiraz ettiğimizde bitiriyoruz dediniz. Tunç Bey sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı. Ne oldu açıldı mı? 25 milyar bütçe var... İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin vizyon projesi dediğiniz Mavişehir'deki Opera Binası ne oldu? Hangi aşamada? Ne kadar finansmana ihtiyacımız var? 3 milyar TL. Bunun yapılmamasının nedeni kabiliyet sorunu. Artık şapkanızı çıkarıp önünüze koyma vakti geldi. Bu şehirdeki en önemli şirket asfalt üretemiyor. O şirketin çalışanları servis hizmeti veremediği için toplu taşıma ile çalışma yapması gereken yerler gidiyorlar" diye konuştu. CHP Grubu ise kapısını çaldıkları bankalar, finans kuruluşlarının mali ve siyasi nedenlerle kredi vermediğini öne sürdü. Konuşmaların ardından önerge AK Parti ve MHP'li Meclis üyelerinin ret oyuna karşılık CHP ve İP'li meclis üyelerinin oyları ile oyçokluğu ile kabul edildi.

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