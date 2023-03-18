İzmir Büyükşehir Belediyesi borç batağında... Borç miktarı 4 yılda yaklaşık 5 kat arttı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Mart ayı olağan meclisinin son oturumuna Soyer'in 1 milyar liralık borçlanma için meclisten yetki istemesi damga vurdu. Soyer'in katılmadığı meclis toplantısına Mustafa Özuslu başkanlık etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer imzası ile meclise sunulan önergede 2023 yılında yapımı öngörülen projelerin finansmanının sağlanabilmesi için borçlanma limitlerini aşmamak kaydı ile yurt içinde, halka arz edilmeksizin ihraç tavanı 1 Milyar TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı yapılması öngörüldü. Komisyonlardan oy çokluğu ile gelen gündeme maddesi meclis oturumunda AK Parti ve CHP Grubunu karşı karşıya getirdi.
SEVİL: BU ŞEHRİN ÖNCELİKLERİ NEDİR?
Önerge görüşülürken söz alan AK Partili Burçin Kevser Sevil, borç alınacak kaynağın hangi projelerde kullanılacağına ilişkin öncelik sırasının belli olmadığını belirtip bu şehrin öncelikleri nelerdir diye sordu.
HIZAL: KENTSEL DÖNÜŞÜME NE KADAR BÜTÇE AYIRDINIZ?
AK Parti Grup Başkanvekili Hızal, da Soyer'in başkanlığında 4. Yıla girmek üzere olduklarını hatırlattı. "Cumhur ittifakı grubu olarak yaptığımız muhalefetin ya da söylemlerimizin bazı CHP'li meclis üyeleri tarafından çok anlaşılmadığını düşünüyorum." Diyen Hızal; "Burada konuşulan ve tartışılan konu borçlanma yöntemi değil. Bu başka bir tartışma konusu. Burada temel itirazımız borçlanmaya. İzmir'de 4 yıldır dile getirdiğimizi onlarca, binlerce temel sorun var. Yapısal sorunlar var. Kentsel dönüşüm, altyapı, ulaşım bir sorun. Bunlara benzer yüzlerce sorun var. Bu sorunların çözümü açısından İzmir Büyükşehir Belediyesi ciddi bir şekilde sınıfta kalmış bir belediye. Ben bir meclis oturumunda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yani sizin iktidar olduğunuz dönemin kentsel dönüşüm ile alakalı verilerini paylaştım. Yüzde 2,5 dedim, bu şehrin belediye başkanı 2,5 oranı ile dalga geçti. Bu bir realite. 3 yılda geldiğimiz nokta bu. Çünkü 0 TL bütçe ayırdınız. Kentsel dönüşüme ne kadar bütçe ayırdınız? Kimin parası ile yapıyorsunuz? Vatandaşın parası ile yapmaya çalışıyorsunuz. Sonra da biz yatırım yapacağı diye 1 milyar TL kredi istiyorsunuz. Mesele kredinin yöntemi, faiz oranları değil. Bakanlıkta bekleyen krediniz varsa biz buradayız.
Bir serçe misali, muhalefet grubunun bir meclis üyesi olarak bu şehre nasıl katkı koyacaksam onun için 4 yıl boyunca mücadele ettim. Bunun en iyi şahidi Tunç Soyer'dir. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin finansal yapısına ilişkin temel itirazlarımızın ne kadar haklı olduğunu bu kredi gösteriyor. Biz Buca-Bornova arasındaki İzmir trafiği için çok kıymetli olduğunu bildiğimiz tünel inşaatının durumu ile ilgili burada itiraz ettiğimizde bitiriyoruz dediniz. Tunç Bey sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı. Ne oldu açıldı mı? 25 milyar bütçe var... İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin vizyon projesi dediğiniz Mavişehir'deki Opera Binası ne oldu? Hangi aşamada? Ne kadar finansmana ihtiyacımız var? 3 milyar TL. Bunun yapılmamasının nedeni kabiliyet sorunu. Artık şapkanızı çıkarıp önünüze koyma vakti geldi. Bu şehirdeki en önemli şirket asfalt üretemiyor. O şirketin çalışanları servis hizmeti veremediği için toplu taşıma ile çalışma yapması gereken yerler gidiyorlar" diye konuştu. CHP Grubu ise kapısını çaldıkları bankalar, finans kuruluşlarının mali ve siyasi nedenlerle kredi vermediğini öne sürdü. Konuşmaların ardından önerge AK Parti ve MHP'li Meclis üyelerinin ret oyuna karşılık CHP ve İP'li meclis üyelerinin oyları ile oyçokluğu ile kabul edildi.