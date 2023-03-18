Türkiye Tek Yürek kampanyasında taahhüt ettikleri parayı vermeyenler ifşa edilecek

Büyük depremin ardından bölgeye yardım için başlatılan "Türkiye Tek Yürek" kampanyası 15 Şubat akşamı hemen tüm TV kanallarından canlı olarak yayınlandı ve büyük ilgi gördü. Kumbarasını bozduran çocuklardan, koyununu satan köylüsüne, emekli maaşını bağışlayan vatandaştan, memuruna, işçisine herkes iyilik için yarışa girdi. Merkez Bankası, THY, kamu bankaları, diğer kamu kuruluşları, Savunma Sanayii gibi kurumlar da yüksek miktarlarda bağışlarda bulundu. Gecede canlı yayınlara bağlanan birçok işinsanı da milyonlarca lira bağış yapacağını söyledi. Gecenin sonunda 115 milyar liradan fazla para yardımı sözü verildi. Kampanyanın üzerinden haftalarca geçmesine rağmen söz verilen yardım parasının sadece 74 milyar 200 milyon lirası AFAD'ın hesabına yatırıldı.