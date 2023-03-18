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Giriş Tarihi: 18.3.2023 15:45

Türkiye Tek Yürek kampanyasında taahhüt ettikleri parayı vermeyenler ifşa edilecek

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 depremle sarsılmış ve onbinlerce vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Yaşanan deprem 11 ilimizde hissedilmiş ve yıkıcı hasarlara neden olmuştu. Depremin ardından Türk milleti tek yürek oldu. Oluşturulan Tek Yürek kampanyasına canlı yayında 115 milyar 146 milyon 528 bin lira bağışlandı. Ancak şu ana kadar bu paranın sadece 74 milyar 200 milyon lirası yatırıldı. Televizyonda canlı yayına bağlanıp bağış sözü veren birçok kişi sonradan “Yanlışlıkla eski parayı telaffuz etmişim”, “Ani ödemem çıktı, ödeyemiyorum” gibi bahanelere sığındı. Ödeme yapan kurum ve kuruluşlarının listesinin önümüzdeki günlerde yayınlanacağı, böylece söz verip ödeme yapmayanların “ifşa” edileceği belirtildi.

Türkiye Tek Yürek kampanyasında taahhüt ettikleri parayı vermeyenler ifşa edilecek

Büyük depremin ardından bölgeye yardım için başlatılan "Türkiye Tek Yürek" kampanyası 15 Şubat akşamı hemen tüm TV kanallarından canlı olarak yayınlandı ve büyük ilgi gördü. Kumbarasını bozduran çocuklardan, koyununu satan köylüsüne, emekli maaşını bağışlayan vatandaştan, memuruna, işçisine herkes iyilik için yarışa girdi. Merkez Bankası, THY, kamu bankaları, diğer kamu kuruluşları, Savunma Sanayii gibi kurumlar da yüksek miktarlarda bağışlarda bulundu. Gecede canlı yayınlara bağlanan birçok işinsanı da milyonlarca lira bağış yapacağını söyledi. Gecenin sonunda 115 milyar liradan fazla para yardımı sözü verildi. Kampanyanın üzerinden haftalarca geçmesine rağmen söz verilen yardım parasının sadece 74 milyar 200 milyon lirası AFAD'ın hesabına yatırıldı.

ürkiye oyuncusundan sporcusuna, işinsanından öğrencisine, işçisinden memuruna depremzedelere yardım için seferber olmuştu.

AFAD TEK TEK ARADI
Yatırılan paranın çok büyük miktarı ise kamu kurum ve kuruluşlarından geldi. 15 Şubat akşamı canlı yayınlanan televizyon programlarına bağlanarak kendisinin veya şirketinin reklamıyla şov yapan birçok isim söz verdiği yardım paralarını henüz yatırmadı. AFAD, yardım sözü veren, listede ismi geçen ve bugüne kadar parayı yatırmayanlar ile iletişime geçti. Ulaşılan bu kişiler ise farklı bahaneler öne sürdü. "Binam var, kamulaştırırsanız söz verdiğim parayı yatıracağım", "Ani ödemem çıktı, ödeyemiyorum", "Para bekliyorum, aldığımda ödeme yapacağım" ve "Konteyner alacağım veya kalıcı konutlara destek olacağım" gibi gerekçeler sundukları öğrenildi.

İFŞA LİSTESİ
AFAD yetkilileri, yardım kampanyasına katılma sözü veren ve şu ana kadar ödeme yapmayanlarla iletişime geçtiklerini belirterek, "Bağış-yardım konusu isteğe bağlı, bir zorunluluk söz konusu değil. Söz verip sonradan bu sözünü yerine getirmeyenlerle ilgili etik ve ahlaki bir durum ortaya çıkıyor" dedi. AFAD'ın ilerleyen süreçte ödeme yapan kurum ve kuruluşların listesini yayınlayacağı, böylece söz verip ödeme yapmayanların "İFŞA" edileceği belirtildi.

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Türkiye Tek Yürek kampanyasında taahhüt ettikleri parayı vermeyenler ifşa edilecek
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