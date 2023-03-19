Büyükşehirden depremzedelere büyük ayıp

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 Ekim 2020'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan vatandaşları misafir ettiği Uzundere'deki konutları satış kararı aldı. Depremzedelere oturdukları daireleri boşaltmaları için bugüne kadar defalarca tebligat gönderen büyükşehir bu sefer de konutları açık artırma ile satma kararı aldı. Karar mecliste AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin karşı çıkmasına rağmen CHP ve İyi Partili meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.Aynı oturumda Milliyetçi Hareket Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Grup Başkan Vekilliği'nden kısa süre önce milletvekili aday adaylığı için istifa eden Selahattin Şahin'in, "Uzundere konutları içinde oturan depremzedelere satılsın" önerisi ise hukuki altlığı olmadığı gerekçesi ile CHP'li meclis üyelerinin oyları ile reddedildi.