Mansur Yavaş’ın sözleri olay oldu! CHP’de kriz zirvesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir televizyon kanalındaki, "Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak beni ve Ekrem Başkanı ilan edin, sayın genel başkanlarımız milletvekili olsun ve partilerin başında olsunlar diyecektik. Kendi gruplarının başında olmasının daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Ben halen bu düşüncedeyim." sözleri tartışma konusu oldu.