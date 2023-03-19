Mansur Yavaş’ın sözleri olay oldu! CHP’de kriz zirvesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir televizyon kanalındaki, "Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak beni ve Ekrem Başkanı ilan edin, sayın genel başkanlarımız milletvekili olsun ve partilerin başında olsunlar diyecektik. Kendi gruplarının başında olmasının daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Ben halen bu düşüncedeyim." sözleri tartışma konusu oldu.
YAVAŞ'IN ÇIKIŞINDA 'AKŞENER' ETKİSİ
Yavaş'ın bu çıkışında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in etkisi olduğu belirtildi. İYİ Parti Lideri Meral Akşener seçimlerin kazanılmaması durumunda TBMM'de grubunun başında olmak istiyor.
YAVAŞ'IN ÖNERİSİNİ REDDETTİ
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın bu önerisini dün gece CHP Genel Merkezindeki görüşmede reddederek şu ifadeleri kullandığı iddia edildi: "Bu benim seçim kazanacağıma inanılmıyor söylemidir, seçmende de umutsuzluk, güvensizlik oluşturur."