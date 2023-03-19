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Giriş Tarihi: 19.3.2023 17:03 Son Güncelleme: 19.3.2023 17:23

Mansur Yavaş’ın sözleri olay oldu! CHP’de kriz zirvesi

CHP Genel Merkezi'nde dün gece CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la gece yarısı 00:00’a kadar görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Mansur Yavaş'ın bir televizyon programındaki "Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak beni ve Ekrem Başkanı ilan edin, sayın genel başkanlarımız milletvekili olsun ve partilerin başında olsunlar diyecektik. Kendi gruplarının başında olmasının daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Ben halen bu düşüncedeyim." sözleri ele alındı. Kılıçdaroğlu'nun ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın bu önerisini reddederek, "Bu benim seçim kazanacağıma inanılmıyor söylemidir" dediği iddia edildi.

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Mansur Yavaş’ın sözleri olay oldu! CHP’de kriz zirvesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir televizyon kanalındaki, "Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak beni ve Ekrem Başkanı ilan edin, sayın genel başkanlarımız milletvekili olsun ve partilerin başında olsunlar diyecektik. Kendi gruplarının başında olmasının daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Ben halen bu düşüncedeyim." sözleri tartışma konusu oldu.

YAVAŞ'IN ÇIKIŞINDA 'AKŞENER' ETKİSİ

Yavaş'ın bu çıkışında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in etkisi olduğu belirtildi. İYİ Parti Lideri Meral Akşener seçimlerin kazanılmaması durumunda TBMM'de grubunun başında olmak istiyor.

Geçtiğimiz yasama döneminde grubunun başında olmayarak genel kurulda Bütçe görüşmelerinde konuşma yapamaması parti içinde sıkıntılara sebep olmuştu.

YAVAŞ'IN ÖNERİSİNİ REDDETTİ

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın bu önerisini dün gece CHP Genel Merkezindeki görüşmede reddederek şu ifadeleri kullandığı iddia edildi: "Bu benim seçim kazanacağıma inanılmıyor söylemidir, seçmende de umutsuzluk, güvensizlik oluşturur."

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Mansur Yavaş’ın sözleri olay oldu! CHP’de kriz zirvesi
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