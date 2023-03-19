CHP’li Maltepe Belediyesi’nden aydınlatma isteyen avukata şok cevap: Siz AK Partilisiniz, ne hizmeti...

Aradan geçen süre zarfında herhangi bir cevap gelmeyince ve aydınlatma da yapılmayınca belediyenin avukatı olan bir kişiyi aradım. Bana 'Siz AK Partilisiniz, siz ne hizmeti yapacağız' cevabını aldım. Önce şaka yaptığını düşündüm. Ancak olmadığını anlayınca çok şaşırdım" dedi.