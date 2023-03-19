Cizre’de terör örgütü PKK/KCK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde; Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı jandarma komando timlerinin katılımıyla nokta istihbaratına dayalı olarak başlatılan 'Eren Abluka Sonbahar Kış-26 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu' kapsamında, 17-18 Mart'ta Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Cudi Dağı- Tuşimiya Vadisi/Taht Tepe bölgesinde arazi arama-tarama faaliyeti yapıldı.

3 MAĞARA İMHA EDİLDİ

Faaliyet kapsamında, ana silah deposu olarak kullanılmış 3 adet mağara bulundu. Mağaralarda yapılan aramalarda, PKK/KCK terör örgütüne ait 7 adet RPG-7 roketatar, 3 adet Bixi makineli tüfek, 19 bin 600 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 305 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 7 adet antitank mayını, 2 adet savunma tipi el bombası, 5 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 3 adet 350 metre halat, 1 adet dürbün ve 20 kilo yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler imha edilerek tespit edilen mağaralar kullanılamaz hale getirildi.



Terörle mücadele operasyonlarının bölge halkının da desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde devam ettiği belirtildi