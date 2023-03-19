Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 17-18 Mart Dezenformasyon Bülteni’ni yayımladı

Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve basın yayın organlarında yer alan "DASK'ı olmayan depremzedeler, devletin yapacağı konutlar için hak sahibi olamayacak" iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. 7269 Sayılı Kanunun geçici 26'ncı maddesindeki düzenlemeyle, genel hayata etkili afet bölgesi kabul edilen alanlarda DASK ile ilgili muafiyet getirildiği ve afetzedelerin mağdur edilmediği aktarıldı.

Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Enkazda bulduğu 500 bin doları çalan Rus arama kurtarma personeli, Moskova'daki evine polis baskın yapınca evdeki paraları pencereden dışarı attı" iddiasının da doğru olmadığı kaydedildi.

Rus medyasında yer alan haberlerde, Moskova'daki Rusakovskaya Caddesi'nde bulunan bir eve düzenlenen baskında, banknotlarla dolu bir çantanın pencereden sokağa atıldığı bilgisinin yer aldığı aktarıldı. Herhangi bir kaynakta, "Türkiye'den para çalan arama kurtarma personeli" şeklinde bir iddiaya rastlanılmadığı, Rus makamlarınca da böyle bir açıklama yapılmadığı vurgulandı.