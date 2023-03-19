Depremlerdeki can kaybı 49 bin 589 oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 6 bin 807'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 49 bin 589 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. AFAD Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Oktay, Adıyaman ve Şanlıurfa'yı vuran sel felaketinde ise 18 vatandaşın yaşamını yitirdiğini, kayıp 3 vatandaşın arandığını kaydetti. Oktay, Türkiye Tek Yürek Kampanyası'nda taahhüt edilen 115 milyar 146 milyon 528 bin liranın 82 milyar 454 milyon 611 bin lirasının AFAD hesaplarına yatırıldığını, deprem bölgesinden 345 bin 97 vatandaşın oy kullanmak için ikametgâh değişimi yaptığını söyledi.